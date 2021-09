Több mint 50 halálos áldozata van már az Ida hurrikánnak

Már több mint ötven ember meghalt az Egyesült Államokban tomboló Ida hurrikán miatt – írja a CNN.

New Jerseyben 25-en, New York államban pedig legkevesebb 18 áldozata van a szélsőséges időjárásnak. A halottak mellett nagyon sok embert elsodort a heves esőzések okozta villámárvíz, őket jelenleg is nagy erőkkel keresik a hatóságok.

Nagyon sokan a szuterénlakásokban fulladtak meg, amelyet elöntött a villámárvíz,

ráadásul ezek többségét – a hatóságok közlése szerint – illegálisan építették át.

New York városában 10-ből 13 áldozat ilyen lakásokban halt meg – közölték.

Bill de Blasio New York-i polgármester azt mondta, hogy a klímaváltozásnak is jelentős szerepe van a katasztrófában. A CNN meteorológusa szerint a városban öt óra leforgása alatt körülbelül

50 ezer olimpiai medence megtöltéséhez elegendő csapadék hullott.

A városvezető hozzátette: az eset tanulsága az lehet, hogy a jövőben radikálisabban kell fellépni az efféle katasztrófák előtt és már az esemény előtt meg kell kezdeni azoknak az épületeknek az evakuációját, amelyekben veszélybe kerülhetnek az emberek. Továbbá az is elképzelhető, hogy a jövőben SMS-ben is megpróbálják majd figyelmeztetni a szuterén lakásokban élőket a közelgő katasztrófára.