Újranyitották a kabuli repülőteret a belföldi járatok előtt

Újra megnyitották a kabuli repülőteret a belföldi járatok előtt: az afgán légitársaság repülőgépei a fővárosból Herát, Mazari-Saríf és Kandahár légikikötőibe közlekedhetnek.

Bár úgy tűnik, hogy a hatalmat átvevő tálibok minden modern dolog ellen harcolnak, azért a légijáratok és az internetes közösségi oldalak nekik is hasznukra válnak. Az Ariana légitársaság is a Facebookon számolt be a légiforgalom újraindításáról.

Katar afganisztáni nagykövete elmondta, hogy a műszaki helyzet felmérését követően egy katari szakértői csoport segítségével megnyitották a kabuli repülőteret a segélyszállítmányok előtt – számolt be az al-Dzsazíra pánarab hírcsatorna.

Az afgán hatóságokkal együttműködve sikerült helyreállítani a légikikötő kifutópályáját

– jelentette be a diplomata.

A külvilág felé köldökzsinórként szolgáló kabuli repülőtér megnyitása elsődleges fontosságú volt a tálibok számára, akik igyekeznek helyreállítani a rendet azután, hogy augusztus 15-én harc nélkül elfoglalták az afgán fővárost.

A légikikötő azóta zárva volt, hogy evakuálták az országban élő amerikai és nyugati állampolgárok többségét, illetve azokat az afgánokat, akik segítették a szövetségeseket az afganisztáni háborúban. A művelet során tízezreket menekítettek ki, de még is így ezreket kellett hátrahagyni, miután augusztus végén véget ért az evakuáció. A tálibok azt ígérték, hogy bárki szabadon távozhat az országból, de azért tanúi voltunk már néhány olyan ígéretüknek, amelyeket azután senki sem vett komolyan.