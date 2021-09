Egyre többen követik a tálibokat a Twitteren

Nemcsak Afganisztánt hajtották uralmuk alá, hanem a közösségi médiában is egyre nagyobb teret nyernek a tálibok.

A Facebook és a YouTube továbbra is terrorszervezetként kezeli a tálibokat és nem hagyják, hogy fiókokat nyissanak.

A Twitteren viszont probléma nélkül megjelenhetnek a felhasználóik és – különösen az afganisztáni hatalomátvétel óta – egyre több embert érnek el.

Egy szakértő, Musztafa Ajad szerint a tálibok tudatosan törekedtek arra az utóbbi években, hogy minél inkább megjelenjenek az online térben. Néha ideiglenesen még a Facebookon és YouTube-on is sikerült nagyobb elérésű tartalmakat közzétenniük, de a Twitteren egyértelműen megvolt erre a terepük.

Mindenhol ott van a lábnyomuk a Twitteren

– fogalmazott Musztafa Ajad.

A legnagyobb követőtábora eddig a két szóvivőjüknek van. Szohail Sahínt 465 ezer ember, Zabíhulláh Mudzsáhidnak meg 382 ezer követője van, és az a szám egyre csak nő:

mostanság naponta több ezres nagyságrendben gyarapodik a táboruk.

A Twitter azért is engedélyezi a tálibok jelenlétét, mert az Egyesült Államok már nem tartja terrorszervezetnek őket. Ha ez így marad, akkor könnyen lehet, hogy a tálibok a közeljövőben azt kérik, hogy a Twitter tegye ellenőrzött, hivatalos csatornává az oldalaikat (ezeket jelölik az oldalon kék pipával – a szerk.).

A felhasználóik jóváhagyása szimbolikusan azt jelentené: elfogadják hogy ők irányítják Afganisztánt, és azt, hogy amit mondanak vagy posztolnak, az hivatalos közlésnek számít

– mondta erről Mona Elswah, az Oxfordi Egyetem kutatója.

Az is kérdéses, hogy a tálibok be tudják a tartani a Twitter közösségi irányelveit, különösen azt a pontot, amely tiltja az erőszakos cselekményekre való felbujtást. „Az egyértelmű, hogy a tálibok erőszakra tudnak buzdítani és őket maguk is erőszakot követnek el. A kérdés az, hogy ezek a felhasználók is ezt teszik-e” – fogalmazott Musztafa Ajad, utalva arra, hogy a szóvívőknél egyelőre még a Twitter moderátorai nem találtak olyan posztot, ami problémás lehetne.

Ha megalakítják a kormányt és a Twitter addig nem foglal állást ellenük, akkor valószínűleg megkapják a jóváhagyást

– vélte a szakértő.

A Twitternek emellett egy másik dilemmával is meg kell majd bírkóznia, nevezetesen azzal, hogy a korábbi afgán kormány által használt hivatalos felhasználókat átadják-e a táliboknak. A Google nemrég hasonló fiókokat zárolt, mert attól tartottak, hogy rossz célokra, a politikai ellenségeik üldözésére használnák fel ezeket.

„Valószínűleg kivárnak ezzel még egy ideig, egész addig, amíg az Egyesült Államok vagy a nemzetközi közösség nem jut döntésre abban a kérdésben, hogy elismerjék, legitimalizálják-e a tálibok uralmát” – vélekedett ezzel kapcsolatban Mona Elswah.