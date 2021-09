Meglepő javaslatot tett a királynőnek Harry herceg és Meghan Markle

Harry herceg és Meghan Markle olyan javaslatot tett a királynőnek, amitől – a The Sun értesülése szerint – a Buckingham-palota személyzete köpni-nyelni nem tudott.

A hercegi pár valójában egy olyan dolgot vetett fel, ami normál esetben teljesen hétköznapinak számítana a családban. Nevezetesen azt, hogy

a közeljövőben meglátogatnák a királynét.

És eközben „be is mutatnák” a királynőnek legkisebb dédunokáját, idén született kislányukat, Lilibet Dianát.

A brit királyi család viszonyai fényében ez azért meglepő, mert Harry és Meghan tavaly például elutasított egy, a királyi családtól érkező meghívást, azóta pedig finoman szólva sem volt kiegyensúlyozott a kapcsolatuk a családdal – elég csak az Oprah-interjúra és az azt követő megszólalásaikra gondolni. Ráadásul jövője jelenik meg Harry herceg memoárja, és már előre tartanak attól a királyi családban, hogy mi minden lesz majd abban a könyvben.

A híresztelések szerint Harry herceg – békejobbot nyújtva – több alkalommal is hazatelefonált az utóbbi időben, ekkor merült fel a látogatás ötlete. Állítólag Meghan hercegné is azt szeretné, ha hamarosan megkeresztelnék a kis Lilibetet, amire akár az Egyesült Királyságban is sor kerülhetne. Nem tudni, hogy Erzsébet királynő mit szólt a látogatás ötletéhez.

Az viszont biztosnak tűnik, hogy a Buckingham Palota személyzete kiakadt.

A The Sun értesülése szerint teljesen váratlanul érte őket a felvetés azután, hogy az utóbbi hónapokban állandóan csak problémáik voltak Harryékkel.

Nagyon sokan még azon is meglepődtek, hogy egyáltalán van képük felvetni ezt. Még az is lehet, hogy tényleg szeretnék látni a királynőt, de lélegzetelállító az ötlet annak fényében, amin keresztül kellett mennie miatt

– így írta le a palotai személyzet reakcióját a The Sun forrása.

Hozzátette: korábban az már felmerült a Buckingham-palotában is, hogy karácsony alkalmából Harryéket is meghívják, de ez egyelőre még csak egy ötlet volt, pláne az előző évi elutasított meghívás fényében.

A bennfentes szerint valószínűtlen, hogy Harry herceg a – szeptember 15-én esedékes – 37. születésnapja előtt visszatérne az Egyesült Királyságba, ráadásul októberig a királynő is Skóciában, a balmorali kastélyban marad valószínűleg, ami valószínűtlenné teszi, hogy addig összejönne a hazautazás – már amennyiben Erzsébet királynő egyáltalán igent mond Harryék javaslatára.

A lehetséges találkozójáról szóló hírre egyelőre sem a Buckingham-palota személyzete, sem Harryék nem reagáltak a The Sun megkeresésére.