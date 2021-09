Családja előtt végeztek ki egy rendőrnőt Afganisztánban

Saját otthonában, családja szeme láttára végeztek ki egy várandós rendőrnőt a tálibok – adta hírül a BBC. A brit hírportál szerint az áldozat, Banu Nigara nyolc hónapos terhes volt. Az eset szombat éjjel, a közép-afganisztáni Gur tartomány központjában, Firozkoh városban történt.

“Nigara a police officer was shot dead infront of her kids and husband last night at 10PM in Ghor province. Nigara was 6 months pregnant, she was shot dead by the Taliban.” Her family members says. pic.twitter.com/w5vs1Eahsq