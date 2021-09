Izrael ismét megnyitja a határait kis létszámú turistacsoportok előtt szeptember 19-től, a kormány így tesz kísérletet a turizmus beindítására – írja a CNN.

A besorolási listán szereplő zöld, sárga és narancssárga jelzésű országok 5 és 30 fő közötti turistacsoportjai utazhatnak be Izraelbe, mégpedig azzal a feltétellel, hogy minden személy megkapta már a teljes koronavírus elleni védőoltást.

A turisták a pandémia tavaly márciusi kitörése óta nem mehetnek Izraelbe, kivéve, ha a családjukat látogatják meg, ám májusban kisebb csoportok már mehettek, amikor csökkent a fertőzöttek száma. Akkor több mint 2000 ember érkezett abban a reményben, hogy valamelyest sikerül helyreállítani a járvány miatt súlyos veszteségeket elkönyvelő turisztikai szegmenst. A kezdeményezést augusztusban leállították, amikor a Delta-variáns egyre jobban elkezdett terjedni.

A turistáknak szeptember 19-től nemcsak azt kell bizonyítaniuk, hogy az elmúlt hat hónapban megkapták már a második oltást is, hanem negatív PCR-tesztet is produkálniuk kell legfeljebb 72 órával az érkezés előtt, valamint szerológiai vizsgálaton is át kell esniük.

A turizmus alapvető bevételi forrása Izraelnek, 2019-ben 4,55 millióan érkeztek az országba, 7,2 milliárd dollárral növelve a gazdaságot.