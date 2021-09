„Ön nem ló”, tehát ne szedjen ivermectint, hanem oltassa be magát

Dr. Gregory Yut, egy San Antonió-i orvost naponta bombázzák páciensei ugyanazzal a kéréssel: parazitaölő ivermectint kérnek tőle, egy olyan gyógyszert, amelyet általában az állatgyógyászatban alkalmaznak. A készítmény a klinikai vizsgálatok során többször is kudarcot vallott a koronavírussal fertőzött emberek gyógyításában.

Dr. Yu betegei között Covid–19 ellen beoltottak és beoltatlanok egyaránt akadnak. Ő elutasítja az ivermectinre vonatkozó kéréseket – mondta a New York Timesnak, de tudomása van arról, hogy néhány kollégája másként gondolja.

Így már érthető, hogy az elmúlt hetekben az ivermectines vények száma meredeken emelkedett. Augusztus derekán heti 88 ezer receptet írtak ki az orvosok, miközben a járvány előtti heti átlag 3600 volt – jelentette az amerikai járványmegelőzési központ, a CDC, amely arról is beszámolt, hogy az állatoknak szánt gyógyszer súlyos betegséget okozott az embereknél.

A figyelmeztetések dacára az egészen abszurd szituációk sem ritkák.

Az orvosok szakmai okokra hivatkozva először elutasították a hiszékeny feleség kérését, mire a zaklatott nő a törvényszékhez fordult. A bíró felülírta az orvostudomány szabályait, és elrendelte az állatgyógyászati készítmény humán alkalmazását.

A hospital refused to give ivermectin to a covid patient. Then a judge ordered doctors to administer it. https://t.co/oiRrHjhwkK

Az ivermectin annyira felkapott, hogy elfogyott. Travis Walthall, egy idahói kisváros gyógyszerésze csak ezen a nyáron több mint 20 adag ivermectint adott ki receptre, szemben a szokásos évi két-hárommal. A minap már nem kapott gyógyszert a beszállítóitól; kiürült a készlet.

Walthall szerint megdöbbentő, hogy milyen sokan hajlandók bevenni a koronavírus nem engedélyezett gyógyszerét. „Ez borzalmas!” – panaszolta.

Az ivermectint néha kis dózisban embereknek is adják fejtetű, rüh és más paraziták ellen, általában azonban az állatokat kezelik vele.

A többi között emiatt az ötszörösére nőtt az ivermectin okozta panaszokkal kapcsolatos hívások száma az amerikai toxikológiai intézetekben.

A mississippi állami toxikológiai központba befutott hívások kétharmada a közelmúltban olyan emberektől származott, akik állatorvosi szakboltokban beszerzett ivermectint szedtek. Hasonló jelenséget tapasztaltak Texasban is.

„Mindenki keresi gyógymódot a Covidra, hisz pusztító a betegség” – nyilatkozta egy toxikológus. „Arra kérem az embereket, hogy hagyják abba az ivermectin használatát. Helyette oltassák be magukat, mert jelenleg az a legjobb védelem” – tette hozzá dr. Shawn Varney.

A szakember szerint az ivermectin szedése után az őt tárcsázó emberek hányingerről, izomfájdalomról és hasmenésről számoltak be. Megjegyezte, hogy a múltban voltak ivermectin-túladagoláshoz köthető halálesetek is.

A legnagyobb kockázatot az jelenti, hogy az emberek az állatgyógyászati készítményt szedik, amelynek dózisa tíz-tizenötször több annál, mint ami egy ember számára engedélyezett.

– magyarázta dr. Varney.

Az ivermectint a hetvenes évek végén fejlesztették ki eredetileg állatgyógyászati készítményként. Utóbb azonban kiderült: bizonyos élősködők okozta humán betegségek kezelésében is hatásos. A felfedezés 2015-ben orvosi Nobel-díjat ért.

Az ír származású William Campbell és a japán Ómura Szatosi az avermectin nevű gyógyszer fejlesztéséért kapta a díjat, amely a fonalférgek által okozott betegségek, például az elefántlábúság vagy folyami vakság ellen segít. Az avermectin, illetve annak továbbfejlesztett változata, az ivermectin számos más, paraziták okozta betegség kezelésében segít.

Jóllehet a koronavírus-fertőzés kezelésében nem bizonyult hatásosnak, az emberek kapkodnak a gyógyszerért, és Facebook-csoportokban, illetve a Redditen cserélnek tippeket.

– tweetelte az ivermectinhisztéria kapcsán az amerikai gyógyszerhatóság (FDA).

You are not a horse. You are not a cow. Seriously, y'all. Stop it. https://t.co/TWb75xYEY4