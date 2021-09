Nem közelednek az álláspontok az erdélyi gazdaságfejlesztési programról

Kétoldalú egyezményhez köti az erdélyi gazdaságfejlesztési program működését Románia, írta a Népszava. A Ludovic Orban vezette jobbközép kabinet 2019 őszén jelezte, hogy ezt a programot diszkriminatívnak, átláthatatlannak, a román és az európai uniós joggal ellentétesnek tartja, illetve a lebonyolítás szabályrendszerét kétoldalú egyezményben kéri rögzíteni.





Bogdan Aurescu román külügyminiszter a magyar napilapnak most azt jelezte: álláspontjuk szerint szükség lenne arra, hogy valamennyi, a magyar költségvetésből finanszírozott, Románia területén bonyolított támogatási program egy nemzetközi szerződés alapján valósuljon meg. Bukarest szorgalmazza, hogy a román hatóságokat vonják be az alapok szétosztásába, illetve a felhasználás jogszerűségének ellenőrzésébe. Sőt a román kormány azt is elvárná, hogy Románia egész területéről váljanak megpályázhatóvá ezek a magyar állami források.

Ha a magyar kormány elfogadná Bukarest feltételeit, azt jelenthetné: a székelyföldi program keretében meghirdetett több mint 24 milliárd forintos támogatási keret nem a mintegy egymillió lakosú két székely megyére, hanem a csaknem 20 milliós Romániára szólna.

A Népszava azt írta: Szijjártó Péter külügyminisztertől nem kaptak választ ebben a témában.