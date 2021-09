Meghalt az egyházalapító, aki a Pride himnuszát írta

Carl Bean, az Egység és Közösség Egyházi Mozgalom (Unity Fellowship Church Movement) nevű felekezet alapítója, akit leginkább a Born This Way című dalról ismernek az emberek, 77 éves korában meghalt – írja a BBC.

Fáradhatatlanul dolgozott a kiszolgáltatottak és az LMBTQ-emberek felszabadításáért, és ezáltal nagyon sok embernek segített visszatalálni a spiritualitás útjára

– írta Carl Bean felekezete, amely szerint a férfi hosszú betegséget követően hunyt el kedden.

Bean Egység és Közösség Egyházi Mozgalom néven olyan vallási gyülekezetet hozott létre, amelynek kifejezetten az volt a célja, hogy az LMBTQ-közösség tagjait – különösen az afroamerikaiakat – integrálja az egyházba, az „Isten maga a szeretet és a szeretet mindenkié” mottó jegyében.

Még korábban, 1977-ben írta meg a Born This Way című dalt, amely azóta gyakran felcsendül a Pride-felvonulásokon, sőt később Lady Gaga feldolgozásában szintén nagy sikert aratott: a slágerlisták élére került.

Zenész, felekezetalapító, aktivista

Bean életútja egyáltalán nem volt szokványos. 1944-ben született, édesanyja még kiskorában meghalt egy abortusz miatt, így nevelőszülőkhöz került.

már tinédzserkora óta a férfiakhoz vonzódott.

A nevelőszülei egyik férfi rokonát pedig azzal vádolta meg, hogy szexuálisan zaklatta őt. Ezek miatt végül kitagadták, amelyet követően öngyilkosságot is megpróbált elkövetni. A kórházban az már is felvetődött, hogy elektrosokk-terápiával kezelik, de egy német pszichiáter megmentette ettől, valamint segített elfogadni a másságát.

Már fiatalon is aktív szerepet vállalt az egyházban, valamint a feketék polgárjogi mozgalmában is. Korábban azt mondta, sokat tanult Jézus példáján az elfogadásról, hiszen ő „mindenféle embert magához vett”. Később egy egyházi kórusban kezdett el énekelni, így derült ki, hogy tehetséges, aminek köszönhetően a Motown nevű lemezkiadó is felfigyelt rá.

Az ő patronálásuk mellett írta meg a Born This Wayt is.

Bean azonban úgy döntött, hogy a zenei karrier helyett az egyházat választja, és 1982-ben fel is szentelték papként, sőt még ugyanabban az évben létrehozta saját felekezetét, amelynek az Egyesült Államokban és a karibi térségben is kialakult néhány helyi közössége.

Azt mondtam nekik, ha össze tudnak hozni tíz fekete meleg férfit és leszbikust, akik vállalják az identitásukat, akkor eljövök hozzájuk és beszélek velük. Nagyon sok városba elutaztam ezek alatt az évek alatt

– nyilatkozta erről korábban Bean.

Az évek során az Carl Bean sokat tett az AIDS elleni küzdelem érdekében is. Létrehozott egy olyan projektet 1985-ben, amely kifejezetten a feketék körében igyekezett megállítani a betegség terjedését. Aktivizmusa miatt több elismerést is kapott, Los Angelesben pedig 2019-ben elneveztek róla egy teret.

Borítókép: Carl Bean 2004-ben. Forrás: Carlos Chavez/Los Angeles Times via Getty Images