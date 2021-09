Angela Merkel: Feminista vagyok

Angela Merkel szerda este egy düsseldorfi pódiumbeszélgetésen azt mondta, hogy feministának vallja magát, és hogy szerinte az lenne a jó, ha mindenki a férfiak és a nők egyenlőségét tartaná ideálisnak.

A német kancellártól az utóbbi években többször is megkérdezték, hogy mit gondol a feminizmusról, de mindig kitért a válasz elől. Most, néhány héttel azelőtt, hogy hivatalából távozna, válaszolt.

Ha arról beszélünk, hogy a férfiaknak és a nőknek egyenlőknek kell lenniük a társadalmi részvételben és általánosan az életben is, akkor abban az értelemben azt mondhatom: igen, feminista vagyok

– mondta a pódiumbeszélgetés utáni sajtótájékoztatón feltett kérdésre válaszolva a német kancellár.

Angela Merkel azt is felidézte, hogy amikor korábban megkérdezték az álláspontját a mozgalomról, akkor még nem volt biztos benne, hogy miként lenne érdemes válaszolni.

Akkor még sokkal félénkebb voltam, azóta volt időm átgondolni a dolgot. Azt hiszem, ebben az értelemben elmondhatjuk, hogy mindenkinek feministának kellene lennie

– fogalmazott. A kancellár arról is beszélt, hogy mit fog tenni azt követően, hogy 16 év után most otthagyja a hivatalát.

Megfogadtam, hogy nem csinálok semmit, és kivárom, hogy mi történik majd

– mondta Angela Merkel. A pódiumbeszélgetésen a nigériai írónővel, Chimamanda Ngozi Adichie-vel vett részt. Azzal, hogy „mindenkinek feministának kell lennie”, Angela Merkel az ő 2014-es könyvének a címét (We Should All Be Feminists) visszhangozta. A két évvel korábbi TED-előadásból írt könyvet a XXI. századi feminizmus alapművének tartják.

(Borítókép: Angela Merkel és Chimamanda Ngozi Adichie szeptember 8-án Düsseldorfban. Fotó: Rolf Vennenbernd / POOL / AFP)