Nem akarnak „mérgezett vért” az oltásellenesek Görögországban

Megdöbbentette a görög közvéleményt az Euractiv szerdai cikke: egy orvos azt nyilatkozta, az oltásellenesek nem fogadnak el oltottaktól származó vért, hogy „ne mérgezzék meg” őket.

A Pánhellén Egészségügyi Szövetség alelnöke, Anna Masztoraku az ügyészség beavatkozását kérte. Elmondta, találkoztak már olyan esettel, hogy az oltatlan betegek megtagadták az intubálást, és ebbe volt, aki bele is halt. Most már azonban olyan csoportok is vannak, akik elutasítják a vérátömlesztést.

Az orvos szerint valószínűleg nem elszigetelt esetekről van szó, hanem egy szervezett oltásellenes hálózatról. Hangsúlyozta, az említett oltásellenes állításnak a „mérgezett vérről” természetesen semmilyen tudományos alapja nincsen.