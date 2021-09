Ismét fennakadt egy teherszállító hajó a Szuezi-csatornán

Ismét megfeneklett egy hajó a Szuezi-csatornában eltorlaszolva a forgalmas vízi utat, de az egyiptomi hatóságoknak sikerült rövid időn belül kiszabadítaniuk − közölte csütörtökön a Szuezi-csatorna Hatóság (SCA).

Egy panamai ömlesztettáru-szállító hajó zárta el az utat a csatorna egyik kétsávos szakaszán, ami miatt négy hajót kellett átirányítani a párhuzamos sávba. A megfeneklett teherhajót vonatóhajókkal sikerült kiszabadítani. A 225 méter hosszú, 32 méter széles, 43 ezer tonnás Coral Crystal ezt követően folytathatta útját Szudánba − írja az MTI.

Korábban az Index is beszámolt arról, hogy márciusban egy 440 méter hosszú, több mint 200 ezer tonnás óriáshajója az erős szélben átlósan beszorult a csatorna egyik szűk, déli szakaszában, aminek következtében teljesen leállt a forgalom az Európa és Ázsia közötti legrövidebb hajózási útvonalon.

Az Ever Given mentési műveletei akkor hat napig tartottak, és több mint egy tucat vontatóhajó vett részt a munkában. A csatorna medrét is kimélyítették, hogy kiszabadítsák a beszorult konténerszállítót.