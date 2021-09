A terror órái: 9/11 percről-percre

Napra pontosan húsz évvel ezelőtt 19 dzsihadista a történelem legnagyobb terrorcsapását végrehajtva 2976 embert ölt meg. A legfiatalabb áldozat 2, a legidősebb 85 éves volt. 2001. szeptember 11-én a Föld lakosságának csaknem harmada élőben követte az eseményeket a tévén, a neten vagy a rádión keresztül. Most percről perce idézzük fel 9/11 történetét.

1993 februárjában bomba robbant a New York-i World Trade Centernél, hat embert megölve és több mint ezret megsebesítve. Az ikertornyok állva maradtak, a támadást végrehajtó al-Kaida pedig elkezdett tervezni egy pusztítóbb csapást, amelynek célja az ikonikus felhőkarcolók lerombolása volt.

A terv kidolgozásának két kulcsfigurája Oszama bin Laden, az al-Kaida Afganisztánban menedéket lelt alapítója, és jobbkeze, a pakisztáni iszlamista, Hálid Sejk Mohamed voltak, akik 1996-ra egy utólag visszagondolva megdöbbentően egyszerű és mégis kivédhetetlen csapás forgatókönyvét vázolták fel: négy csoport – egy-egy pilótával és 4-4 terroristával – repülőgépeket térít el, amelyekkel az ikertornyoknak és egyéb, szimbolikus amerikai célpontoknak repülnek.

2001-ben a terv kiszivárgott, de a részletekről senki sem tudott semmit.

A CIA csak annyit sejtett, hogy valami nagyszabású támadás készül. Ahogy George Tenet, a Központi Hírszerzés igazgatója mondta, minden vészjelző vörösen villogott.

Jonathan Mayo, a BBC korábbi dokumentumfilmese, aki könyveiben percről-percre mutatta be Hitler utolsó napjait, a Titanic elsüllyedését és a Kennedy-merényletet, több cikkben foglalta össze 2001. szeptember 11-ének eseményeit. Összeállításunk részben az ő írásai alapján készült.

04:00: A bostoni Milner hotel 308-as szobájában az egyiptomi születésű Mohamed Atta kijelentkezni készül. A poggyászába egy Koránt, egy összecsukható kést, egy paprikaspray-t és egy videókazettát tesz, amely az utasszállítók vezetését mutatja be.

06:30: George W. Bush amerikai elnök Floridában reggeli kocogásra indul testőreivel egy golfpálya körül. Az elnök a napi programját egy közeli iskolában kezdi majd, ahol szülőkkel és diákokkal találkozik.

06:45: Mohamed Atta a Logan nemzetközi repülőtéren négy szaúdi férfi társaságában becsekkol az American Airlines 11-es járatára. A 33 éves Atta a csoport legtapasztaltabb, legidősebb tagja, akit Oszama bin Laden személyesen választott ki a támadás vezetőjének, mégis ő a legidegesebb. A reptéri alkalmazottak felfigyelnek a csapatra, hármójuk csomagját külön is ellenőrzik, de nem találnak semmi gyanúsat.

06:50: Egy másik becsekkolási pontnál a United Airlines munkatársa, Gail Jawahir többször is megismétli a szokásos kérdéseket két, az Egyesült Arab Emírségekből érkezett férfinek, akik alig beszélnek angolul. A láthatóan feszült páros annak az öt fős al-Kaida-csoportnak a tagja, amelyik a 175-ös, Los Angelesbe tartó járat eltérítésére készül.

07:00: Stephen Mulderry elindul a Word Trade Centerbe, ahol brókerként dolgozik. A 110 emeletes ikertornyok a világ legfontosabb pénzügyi központjaként körülbelül 50 ezer embernek jelentik a munkahelyét. A komplexum 1966-ban kezdődött építkezése ellen tiltakozók annak idején egy olyan hirdetést is közzétettek, amelyen egy utasszállító repül neki az északi toronynak.

A WTC mérnökei válaszul közölték, a felhőkarcolók akár egy Boeing 707-es becsapódását is kibírnák.

07:15: A 11-es járaton Lynn Angell, és férje, David, a Fraiser című sorozat producere elfoglalják a helyüket az első osztályon, Mohamed Atta mellett.

07:30: A washingtoni Dulles repülőtérre rohanva érkezik két szaúdi férfi, akik kis híján lekésik az American Airlines 77-es járatát. Mindössze egy kézipoggyászuk van, és amikor kiderül, hogy nem maradnak le a gépről, egyikük szinte örömtáncot jár.

08:14: Negyedórával a felszállás után a 11-es járaton elszabadul a terror. Mohamed Atta és társai paprikaspray-vel fújják le az első osztály utasait, majd a gép hátsó részébe terelik az embereket. A terroristák azt állítják, bomba van náluk. Az egyik utas, Daniel Lewin, az izraeli hadsereg korábbi kommandósa megpróbál közbelépni, de halálra késelik. Ő a terrortámadás első halálos áldozata. A terroristák bejutnak a pilótafülkébe, ahol megölik vagy megsebesítik a pilótákat, és Atta átveszi a gép irányítását.

08:19: A 11-es járatán Betty Ong légikísérőnek sikerül felhívnia az American Airlines irodáját. Nyugodt hangon közli:

A pilótafülke nem válaszol. Valakit megkéseltek a business osztályon, és azt hiszem, gázspray-t használtak... alig kapunk levegőt. Azt hiszem, eltérítették a gépet.

A nő azt is elmondja, hogy két légikísérőt is megkéseltek.

08:24: Mohamed Atta megpróbál kommunikálni az utasokkal, de nem tudja, hogyan kell használni a mikrofont, így csak a bostoni légiirányítók hallják a szavait: „Senki se mozduljon. Minden rendben lesz. Ha bármivel próbálkoznak, azzal veszélybe sodorják magukat és a gépet. Csak maradjanak csendben.”

A Boeing 767-es ekkor hirtelen déli irányba, New York felé fordul.

08:42: A newarki reptérről felszáll a United Airlines 93-as, San Franciscóba tartó járata. A fedélzeten négy terrorista van, vezetőjük, Ziad Jarrah az 1B ülésre vett jegyet, ami a legközelebb van a pilótafülkéhez. Azért csak négyen vannak, mert egyiküktől még augusztusban megtagadták a belépést az országba.

08:45: A United Airlines 175-ös járatán is támadásba lendülnek a terroristák, megkéselik az egyik légikísérőt, berontanak a fülkébe és végeznek a pilótákkal.

A 11-es járat eközben eléri New Yorkot. Amy Sweeney, az egyik légikísérő felhívja az American Airlines dallasi irodáját. „Valami nincs rendben. Nagyon gyorsan ereszkedünk. Vizet látok. Épületeket látok. Nagyon, nagyon alacsonyan repülünk... Istenem, túl alacsonyan repülünk!”

Pillanatokkal később a gép 790 kilométeres óránkénti sebességgel becsapódik az északi toronyba.

Az épületben lévők közül több százan azonnal meghalnak, 1300-an pedig a felső emeleteken rekednek. Köztük van Michael Wittenstein, aki éppen egy ügyfelével van vonalban, amikor az utasszállító nekiütközik az épületnek. A vonal megszakad, Wittenstein pedig visszahívja az illetőt, hogy elnézést kérjen. „Azt hiszem, robbanás történt a kazánházban” – magyarázza a férfi, aki később az épület romjai között hal meg.

08:49: A CNN megszakítja a reklámblokkot, és élő felvételt kezd mutatni a füstölgő északi toronyról.

08:50: A 77-es járaton a terroristák betörnek a pilótafülkébe, és átveszik a hatalmat a gépen. A célpontjuk a Pentagon.

A lángoló északi toronyból a felső emeleten rekedt emberek közül többen a mélybe vetik magukat. Van, akik egymás kezét fogják zuhanás közben, más az aktatáskáját szorítja magához.

08:52: A New York felé tartó 175-ös járatról Peter Hanson, aki feleségével és kétéves lányával utazik a gépen, felhívja az apját. Elmondja neki, hogy többeket megkéseltek, az utasok a gép hátsó részébe kényszerítették, és azt kéri tőle, vegye fel a kapcsolatot a United Airlinesszal.

08:55: Az általános iskolában felolvasást tartó Bush elnököt informálják, hogy egy „kétmotoros kisgép” nekiütközött az ikertornyok egyikének.

08:56: Az északi torony egyik liftjébe, ahol hatan csapdába estek, elkezd szivárogni a füst. Köztük van Jan Demczur ablakmosó, akinek a felszerelésével sikerül szétfeszítenie az ajtót, de ekkor kiderül, hogy két emelet között rekedtek. Demczur korábban építkezésen is dolgozott, tudja, hogy lehet megbontani a falat, de az egyetlen eszköz, amit használhat, az az ablakmosó fém lehúzója. Amikor elejti a szerszámát, a többiek puszta kézzel folytatják a munkát. Végül sikerül kijutniuk az ötvenedik emeletre.

Közben a déli toronyban a hangosbemondón közlik az emberekkel, hogy mindenki visszatérhet az irodájába, az épület biztonságos.

08:57: Több mint 230 tűzoltó tart a helyszínre, kezdetét veszi New York történetének legnagyobb mentőakciója.

Tudtuk, hogy nagy a baj, és lesznek közülünk, akik nem élik túl ezt a napot

– mondta később Peter Hayden, a New York-i tűzoltóság második embere.

08:59: A déli toronyban a brókerként dolgozó Stephen Mulderryt felhívja a testvére, hogy megkérdezze, jól van-e. Mulderry elmondja, hogy látta, ahogy emberek zuhannak a mélybe, de nem gondolja, hogy veszélyben lenne. „Mennem kell, mindjárt nyit a tőzsde” – zárja a beszélgetést.

09:00: A bostoni légiirányításnál visszahallgatják Mohamed Atta nehezen érthető üzenetét, amelyből kiderül, hogy több gépet is eltérítettek.

09:03: Peter Hanson újra felhívja az apját a 175-ös járatról. „Azt hiszem, le fogunk zuhanni. Szerintem Chicagóba vagy valamelyik városba akarnak eljutni, hogy ott egy épületnek repüljenek. Ne aggódj, apa, ha megtörténik, gyors lesz.”

A déli torony 81. emeletén Stan Praimnath éppen reggelizik, amikor egy chicagói kollégája felhívja: „Azonnal tűnj onnan!”

Amikor kipillant az ablakon, a 175-ös járat sziluettjét látja közeledni.

A gép becsapódik a felhőkarcolóba, a 77. és a 85. emelet között. Az egyik hajtómű áthatol az épületen, és öt háztömbnyire zuhan a földre. A szárny egy darabja pár méterre Stan Praimnath irodája mellett áll bele a falba, az íróasztala alá bújó férfi azonban túléli a becsapódást.

09:08: A sarasotai Emma Booker általános iskolában George W. Bush még mindig újságírók gyűrűjében tart felolvasást a gyerekeknek. A Fehér Ház kabinetfőnöke, Andrew Card odahajol az elnökhöz, és a fülébe súgja: „Egy második gép is becsapódott. Amerikát megtámadták”. Bush nyugodt marad, és még hét percig hallgatja a gyerekeket. A sajtófőnök jelez az újságíróknak, hogy még ne kérdezzenek semmit.

Az elnök később azt mondja, az egész országban pánikot okozott volna, ha a kamerák előtt kirohan az osztályteremből.

09:10: Stephen Mulderry megpróbál kijutni a déli torony tetejére, de az ajtó zárva van. A munkatársaival egy 88. emeleti tárgyalóban húzzák meg magukat, mindössze egyiküknél van telefon, azt adják körbe. Utolsóként kollégája, Rick Thorpe hívja fel a feleségét, de a füst miatt már képtelen megszólalni.

09:20: George W. Bush rövid közleményben jelenti be, hogy Amerikát terrortámadás érte.

09.24: LeRoy Homertől, a 93-as járat másodpilótájától SMS-ben kérdezi a felesége, jól van-e. A nő otthon nézi az élő közvetítést a terrortámadásról. Pillanatokkal később a United Airlines diszpécserétől is üzenet jön: két utasszállító ütközött a World Trade Centerbe, meg kell akadályozni minden behatolást a pilótafülkébe.

09:25: A tornyokból újabb és újabb emberek vetik magukat a mélybe. Daniel Suhr tűzoltó a déli toronyhoz tart, amikor rázuhan egy test.

Ő az első tűzoltó, aki meghal a mentés közben.

09:28: A gépeltérítők megrohamozzák a 93-as járat pilótafülkéjét, a légiirányítók hallják a kiabálást és a dulakodás zajait.

09:31: Ziad Jarrah átveszi a 93-as járat irányítását. Ő sem tudja kezelni a rádiót, így a 33 utas helyett a csak a központban hallják a szavait. Ahogy Mohamed Atta, ő is azt állítja, hogy bomba van a fedélzeten, valójában azonban a Capitoliumnak vagy a Fehér Háznak akarja irányítani a gépet.

A pilótafülkében rögzített hangfelvétel alapján a terroristák egy nőt, valószínűleg egy légikísérőt tartanak túszként, aki az életéért könyörög. Pár perc múlva minden elcsendesedik, az egyik dzsihadista pedig közli, hogy nem lesz több gond a nővel.

09:34: Welles Crowther, egy 24 éves bróker egymás után menekíti ki az embereket a déli toronyból. Piros kendővel takarja el az arcát, egy nőt a hátára véve cipel ki az épületből. Legalább tíz embert sikerül megmentenie.

09:37: Az American Airlines 77-es járata nekicsapódik a Pentagon nyugati részének. A gépen 64, az épületben 125 ember hal meg.

09:40: Az északi torony tetején lévő Windows On The World étterem egyik dolgozója, Christine Olender folyamatosan hívja a rendőrséget, hogy tanácsot kérjen az egyre sűrűbb füst miatt. Amikor azt tudakolja, kitörhetik-e az ablakokat, azt a választ kapja, hogy tegyenek meg bármit, hogy levegőhöz jussanak.

09:42: A légtérben lévő mind a 4546 gépet felszólítják leszállásra. Csak egyetlen gép, a 93-as járat pilótája nem válaszol.

09:44: A Capitoliumban egy rendőr rohan végig a folyosókon: „Mindenki kifelé, egy repülőgép fog lezuhanni!” A történelem során először megkezdik az amerikai törvényhozás épületének kiürítését.

09:50: A 93-as járat utasai közül már mindenki tudja, mi történt New Yorkban, és azzal is tisztában vannak, hogy az ő gépüket is öngyilkos merénylők irányítják. Sokan a hozzátartozóiktól búcsúznak telefonon, néhányan pedig egy terven dolgoznak, hogy visszaszerezzék a repülőt a terroristáktól.

Köztük van Donald Green, aki repült már kisgépekkel, és Andrew Garcia, aki egykor légiirányítóként dolgozott.

09:56: A 93-as járat utasai megostromolják a pilótafülkét. Egy légikísérő, Sanda Bradshaw éppen a vonalban van a férjével:

Mindenki elkezdett rohanni az első osztály felé, mennem kell

– mondja a férfinek. A nő a hívás közben vizet forral, amit a géprablók ellen akarnak bevetni.

09:57: A pilótafülke hangrögzítője felveszi a csatazajt, ahogy az utasok megpróbálnak átjutni az ajtón, amit a terroristák belülről próbálnak tartani. Jarrah össze-vissza rángatja a gépet, hogy az utasokat kibillentse az egyensúlyukból.

09:59: A háromgyerekes Kevin Cosgrove kétségbeesetten hívja a 911-et a déli toronyból. „Hárman vagyunk itt, kitörtek az ablakok... Nagyon nagy a füst. Nem akarunk meghalni!” A vonal megszakad, amikor a déli torony szerkezete megadja magát. A felhőkarcoló 10 másodperc alatt összeomlik. Az utcákat porfelhő borítja be, a menekülő járókelők közül sokan a Hudson folyóba ugranak.

A korábban már tíz embert megmentő Welles Crowther a torony összeomlása előtt néhány tűzoltó társaságában éppen arra készült, hogy újra nekiinduljon a lépcsőknek. A holttestüket 2002 márciusában találják meg a romok között.

10:02: Joseph Pfeifer tűzoltóparancsnok elrendeli az északi torony azonnali kiürítését. Sokaknak azonban nem működik a rádiója, a szolgálaton kívüli tűzoltókhoz sem jut el az utasítás. Utóbbiak közül hatvanan halnak meg a mentés közben.

A 7500 civilből hatezret sikerül kimenteni.

10:03: A 93-as járat utasai bejutnak a pilótafülkébe, és közelharcot vívnak a dzsihadistákkal. Az utasszállító zuhanni kezd, és a pennsylvaniai Shanksville közelében a földnek csapódik.

10:20: George W. Bush engedélyt ad a légierőnek a gyanús utasszállítók lelövésére.

10:28: Az északi torony lábánál a tűzoltók észreveszik, hogy az épület tetején lévő antenna elkezd kilengeni. Mickey Kross az embereivel a harmadik emeleten van, amikor a rájuk szakad az épület. A törmelék elborítja őket, de életben maradnak.

A hatalmas robajt követő csendben egymás után szólalnak meg a tűzoltók felszereléséhez tartozó riasztók, amelyek akkor jeleznek, ha a viselőjük nem mozdul.

11:02: Rudolph Giuliani, New York polgármestere elrendeli Alsó-Manhattan kiürítését.

12:30: Az északi torony romjai között csapdába esett Mickey Kross és emberei már két órája próbálják felvenni a kapcsolatot a többi tűzoltóval, mire végre választ kapnak.

14:30: A B lépcsőház romjai között Kross és társai végre megpillantják a napfényt. A mentőcsapat tagjai egy kötelet engednek le, és sikerül 12 tűzoltót, három civilt és egy rendőrtisztet a felszínre húzniuk.

Rajtuk kívül még egy túlélőt találnak. Pasquale Buzzelli az északi torony leomlásakor szintén a lépcsőházban volt, egy betontömb a lábát törte. Órákkal később tért magához a romok között.

17:20: A 47 emeletes 7 World Trade Center is leomlik. Az épület órák óta lángokban állt, de a tűzoltók olyan sok embert vesztettek, hogy nem tudtak közbeavatkozni.

18:30: George W. Bush az elnöki helikopterrel Washington fölé érkezik. A gép alacsonyan, cikk-cakkban repül, megnehezítendő egy esetleges támadást. Az elnök a Pentagon felől felszálló füstre mutatva odafordul a kabinetfőnökéhez: „Éppen a 21. század első háborúját nézzük”.

A Ground Zero romjai között még három hónapon át égnek a lángok.

(Borítókép: Jákob Bálint / Index)