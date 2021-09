Harangzúgással kezdődött a szeptember 11-i megemlékezés New Yorkban

Harangzúgással és egyperces csenddel kezdődtek meg a New York-i Ground Zero emlékhelyen a 2001. szeptember 11-i terrortámadások 20. évfordulós megemlékezései – adta hírül az MTI.

Az eseményt pontosan húsz évvel az Egyesült Államok területén valaha elkövetett leghalálosabb terrortámadás kezdeti időpontja után nyitották meg. Joe Biden amerikai elnök, Barack Obama és Bill Clinton volt elnökök, a kongresszus tagjai és más tisztségviselők csatlakoztak az áldozatok hozzátartozóinak tömegéhez a New York-i szeptember 11-i emléktéren.

Donald Trump volt elnök is jelen lesz legalább egy manhattani megemlékezésen. A tervek szerint később meg is szólal újságírók előtt az évforduló alkalmából.

Joe Biden nem fog beszédet mondani egyik megemlékezési helyszínen sem. Ehelyett az elnök pénteken késő este videoüzenetet tett közzé, amelyben arról beszélt, hogy számára szeptember 11. legfontosabb tanulsága az a „valódi nemzeti egység”, amely megszületett a támadások után.

Az egység a legnagyobb erősségünk

– fogalmazott Joe Biden. Az elnök kiemelte: függetlenül attól, mennyi idő telik el a támadások óta, a megemlékezések mindent olyan fájdalmasan visszahoznak, mintha csak pár másodperce történt volna meg a tragédia.

Az emlékmű ott áll, ahol a terroristák által eltérített repülőgépek nem sokkal egymás után becsapódtak a World Trade Center ikertornyaiba. A történelem legvéresebb merényletsorozatában csaknem háromezren vesztették életüket.

Joe Biden amerikai elnök és felesége, Jill szombaton Virginiába és Pennsylvaniába is elutazik, hogy a húsz évvel ezelőtti terrortámadás mindhárom helyszínén részt vegyen a megemlékezésen. A pennsylvaniai ünnepségen George W. Bush egykori elnök is beszédet mond.

A megemlékezés helyi idő szerint 8:40-kor kezdődött az amerikai nemzeti himnusszal, majd 8:46-kor, amikor húsz évvel ezelőtt az American Airlines 11-es járata belecsapódott a World Trade Center északi tornyába, egyperces csend következett – írja a Guardian.

Ezután Mike Low, a 11-es járat egyik utaskísérőjének édesapja tartott beszédet, és arra kérte az embereket, hogy

ma ne számokra vagy egy dátumra emlékezzünk, hanem ezeknek a hétköznapi embereknek az arcára.

Ezek után az áldozatok nevének felsorolása kezdődött meg. Az első név Gordon M. Aamoth J-é, a Sandler, O’Neil and Partners bankáráé volt, majd ábécésorrendben emlékeztek az áldozatokra, mintegy két órán keresztül – írja a New York Times.

Később Bruce Springsteen énekelte el I’ll See in My Dreams című nótáját 2020-as Letter to You című lemezéről. Ahogy szövege szól:

A napok egyre csak futnak, de én emlékszem rád, barátom. És bár elmentél közülünk, és a szívem kiürült, álmaimban mindig látlak még.

(Borítókép: Bill Clinton, Hillary Clinton, Barack Obama, Michelle Obama, Joe Biden, Jill Biden és Michael Bloomberg, New York egykori polgármestere a megemlékezésen 2021. szeptember 11-én)