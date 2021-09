Várhelyi Olivér: Még időben vagyunk, meg lehet előzni az újabb menekültválságot

Az Európai Uniónak újfajta partnerségre van szüksége Törökországgal mind a gazdasági, mind a migrációs együttműködést illetően – jelentette ki a bővítésért és szomszédságpolitikáért felelős uniós biztos a Magyar Nemzetnek. A lap emlékeztet, hogy Várhelyi Olivér múlt héten Törökországban járt, ahol az afgán válság miatt várhatóan megélénkülő menekülthullám megelőzésének lehetőségeiről is tárgyalt.

Nagy különbség a 2015-ös helyzethez képest, hogy most még időben vagyunk, és talán megelőzhetjük a válságot. Ehhez azonban megfelelő lépéseket kell tennünk, valóban a megelőzésre kell helyeznünk a hangsúlyt, tanulva a 2015-ös leckéből

– hangoztatta Várhelyi Olivér, aki szerint új szempont a török határvédelem minél átfogóbb támogatása. A mostani válság megmutatta, hogy nincs más út, az Európai Uniónak együtt kell dolgoznia Ankarával és a Nyugat-Balkánnal – vélekedett, hozzátéve, hogy minden olyan nyugat-balkáni vezetővel tárgyalt a közelmúltban, aki befogadást végez, és felhívták a figyelmüket a biztonsági dimenzió jelentőségére.

A Nyugat-Balkán földrajzilag sokkal közelebb van hozzánk, mint Afganisztán. Ebből következik, hogy Európa első számú választása az kell hogy legyen, hogy integrálja a térséget

– fejtette ki a magyar EU-biztos, aki szerint az a cél, hogy a térség hosszú távú stabilitását és békéjét támogassák. Az októberi uniós-balkáni csúcstalálkozóval kapcsolatban azt mondta: akkorra már szeretné látni, hogy a meghirdetett gazdasági-fejlesztési tervek mely elemeinek a megvalósítása indulhat el.

Várhelyi Olivér szerint abban mindenki egyetért, hogy Albánia és Észak-Macedónia is teljesíti a tárgyalások megkezdéséhez szükséges kritériumokat. Szerbiáról szólva pedig kijelentette, hogy ott is új lendületet kapott a reformfolyamat, így innentől fogva a tagállamokon múlik, hogy ha néhány kivétellel is, de még idén megnyitják-e az összes tárgyalási fejezetet a csatlakozásról.