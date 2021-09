Kinevezték a világ első transznemű püspökét, aki nem tudja, mihez kezdjen a testével

Az Amerikai Evangéliumi Lutheránus Egyház (ELCA) püspöké nevezték ki Megan Rohrert. Ezzel ő a világ első transznemű embere, aki püspöki tisztséget tölt be egy keresztény felekezetben.

Megan Rohrer Nevada és Kalifornia állam körülbelül 200 gyülekezetét magában foglaló egyházi körzet vezetője lett, a tisztsége hat évre szól. Az új püspök korábban azt kérte, hogy ne nevezzék férfinak (he) vagy nőnek (She), hanem az „ők” (They) személyes névmással illessék.

Erről egyébként a Cosmopolitannek adott videointerjújában beszélt, ahol azzal indokolta a döntést, hogy még nem tudja, mit szeretne kezdeni a testével.

Megan Rohrer mindemellett házas, két gyermeke van. Szombati beiktatásán mondott beszédében a szeretet fontosságáról, illetve arról beszélt, hogy az új tisztsége mellett is szeretne ugyanolyan maradni, mint amilyen eddig is volt.

Korábban Dél-Dakotában, majd később Kaliforniában tanult teológiát az egyetemen, amelyből le is doktorált. Utána egy San Franciscó-i templom lelkipásztora volt, miközben önkéntesként dolgozott a város hajléktalanjai, valamint az LMBTQ-közösség tagjainak megsegítése érdekében. Idén májusban az Amerikai Evangéliumi Lutheránus Egyház egyik szinódusának vezetőjévé választották.

A körülbelül 3,3 millió hívőt számláló, az Egyesült Államokban az egyik legnagyobbnak számító felekezet egyébként 2010-ben tette lehetővé azoknak a lelkipásztoroknak a felszentelését, akik azonos neműekkel élnek együtt házasságban. Megan Rohrert is abban az évben szentelték fel San Franciscóban.