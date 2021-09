Felmondtak a kutatók a gyógyszerhatóságnál, mert szerintük nem kell a harmadik oltás

Az Amerikai Egyesült Államokban megosztja a tudóstársadalmat, hogy szükség van-e a koronavírus elleni harmadik vakcina beadására általában. Most derült ki, hogy Philip Krause és Marion Gruber két héttel ezelőtt fölmondott az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerhatóságnál (FDA), mert nem értenek egyet a szervezet álláspontjával a Covid–19 elleni harmadik oltásról, írta a Financial Times. A két kutató szerint nem szükséges mindenkinek beadni az mRNS-vakcinák, így a Pfizer–BionTech, illetve a Moderna harmadik dózisát.

A szerzők úgy érvelnek: nincs tudományos bizonyíték arra, hogy az emberek többségének szüksége lenne az újfajta, mRNS-oltásokból újabb szúrásra, mert már elegendő védettséggel bírnak.

A tekintélyes orvosi folyóiratban, a The Lancetben megjelent cikkükben arra is utalnak, hogy szerintük a meglévő dózisokkal azokat kellene beoltani, akik súlyos betegséggel küszködnek, emiatt meg kell erősíteni a védekezőképességüket. Emellett azok számára kellene fenntartani a vakcinákat, akiket még nem oltottak be.





Az FDA úgy kommentálta az ügyet: a Lancet-cikk szerzői világossá tették, nem a hatóság álláspontját osztják.

A Biden-adminisztráció augusztusban jelezte: javasolja a harmadik adagot a Pfizer–BioNTech és a Moderna vakcinájából, mert bizonyítékok vannak arra, hogy az első két oltás után kialakult védettség idővel elhalványul. A korábbi tervek szerint szeptember 20. után kezdődik meg a harmadik oltás beadása az mRNS-vakcinákkal az Amerikai Egyesült Államokban.