Új korlátozásokat vezettek be nemrég Görögországban, amelynek értelmében azok, akik nincsenek beoltva,

nem mehetnek be éttermekbe, kávézókba, bárokba és klubokba sem.

Mozikba, színházakba, múzeumokba és edzőtermekbe pedig csak 48 óránál nem régebbi negatív teszttel léphetnek be az oltatlanok,

de ezek az intézmények saját hatáskörben rendelkezhetnek arról is, hogy senkit nem engednek be közülük.

A kormány legalább jövő márciusig fenn akarja tartani az új rendeletet. A helyi médiumok „az oltatlanok lezárásaként” emlegették az intézkedést, mivel a szabályozás alól csak azok mentesülnek, akiket beoltottak, vagy igazoltan átestek a fertőzésen az utóbbi fél évben.

A VENDÉGLÁTÓHELYEKEN EGY TELEFONOS APPLIKÁCIÓVAL FOGJÁK ELLENŐRIZNI AZ ERRŐL SZÓLÓ IGAZOLÁSOKAT.

A rendelkezés szerint a turizmusban és az oktatásban dolgozóknak is rendszeresen – hetente vagy kéthetente – kell teszteltetniük magukat, saját költségen, amennyiben nem back office munkakörben dolgoznak. Ezekért a tesztekért viszont a kormány döntése értelmében legfeljebb 10 eurót kérhetnek el a szolgáltatók. A kormány tisztviselői azt is megerősítették, hogy a szabályozás a külföldiekre is vonatkozik, nem csak a görög állampolgárokra.