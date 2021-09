A gyerekek koronavírus elleni oltása miatt sokkal megosztóbbak a vélemények, mint a felnőtt lakosság oltásával kapcsolatban. Sok országban ugyanis már három éves kortól lehet oltani a gyerekeket a vírus ellen, míg vannak olyan országok is, ahol a 18 év alattiak oltása is csak most kezdődött − írja az InfoStart.

Dánia és Spanyolország szinte minden 12 és 19 év közötti fiatalt beoltott már.

Franciaországban a 12 és 17 év közöttiek 66 százaléka már legalább egy oltást felvett.

Németországban 12 év felett csak az alapbetegséggel rendelkezőket oltják.

Svédországban a 12 és 15 év közöttiek csak rizikót jelentő alapbetegség miatt vehetik fel az oltást.

Norvégiában és Nagy-Britanniába n a 12 és 15 közöttiek csak egy adagot kapnak a vakcinából.

Kanadában és az Egyesült Államokban is engedélyezték az oltást 12 év felett, így Amerikában a 12 és 17 év közöttiek 42 százaléka már legalább egy adag oltóanyagot felvett.

Kínában már 3 éves kortól elérhető a vakcina.

Chilében hatéves kortól vehetik fel az oltást.

Dél-Afrikában már féléves kortól tesztelik a vakcinát.

Indiában a Zydus Cadila készítményét használják a 12 év felettieknek. A 12 és 17 év közöttiek csak súlyos alapbetegség esetén vehető fel októbertől.