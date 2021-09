Kiemelt sürgősséggel dolgozik az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) azon, hogy minél hamarabb rendelkezésre álljon a koronavírus elleni oltás a fiatalabb gyermekek számára is – jelentette be Rochelle Walensky, a CDC igazgatója az NBC amerikai televíziónak adott nyilatkozatában, amelyről az MTI közölt beszámolót.

„Várjuk, hogy a vállalatok benyújtsák a hivatalos adatokat az FDA-nak (amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyelet – a szerk.). Arra számítunk, hogy ez ősszel megtörténik” – mondta Walensky, hozzátéve, hogy ideális esetben a fiatalabb gyermekek az év végéig megkaphatják az oltásukat.

Vasárnap Scott Gottlieb, az FDA egykori biztosa, a Pfizer amerikai gyógyszeripari vállalat igazgatótanácsának jelenlegi tagja a CBS amerikai televízióban azt mondta, arra számítanak, hogy szeptember végére elkészülnek az adatok az 5 és 11 év közötti gyermekeknek szánt oltásokról, és a vakcina október végére rendelkezésre állhat a fiatalabb korosztály számára is. A Moderna amerikai gyógyszeripari vállalat kisebb gyermekeken is teszteli a vakcinákat, és várhatóan a következő hónapokban nyújtja be adatait.

Az FDA pénteki közleményében kijelentette, hogy az ügynökség – amint rendelkezésükre áll – gondosan megvizsgálja az 5 és 11 év közötti gyermekek oltására vonatkozó adatokat, és „készen áll arra, hogy a lehető leggyorsabban befejezze a felülvizsgálatot.”