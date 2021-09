A Kína délkeleti részén található Fucsien tartományban az eddigiekhez képest gyors ütemben nő a fertőzöttek száma. A tartományban az utóbbi napokban kezdett el terjedni a vírus, kedden már 59 fertőzöttet regisztráltak.

Előtte, hétfőn még csak 22 fertőzöttről számoltak be a hatóságok. A hatóságok szerint egy Szingapúrból visszatérő ember hozta be a vírust a tartományba, ezt követően az iskolákban és az óvodákban is terjedni kezdett a fertőzés.