A 12 éven felüliek is megkapják az első dózisokat a jövő héten – jelentette be az Egyesült Királyság koronavírus elleni oltásért is felelős minisztere.

Nadhim Zahawi a BBC Breakfast reggeli hírműsorában beszélt erről. Hangsúlyozta: az oltást a szülőnek is engedélyeznie kell majd az ő esetükben. Hozzátette azt is, hogy a brit kormány harmadik oltásra vonatkozó terveit Boris Johnson miniszterelnök és Sajid Javid egészségügyi miniszter közösen fogják ismertetni a nap későbbi szakaszában.

A brit szakértők közt nem volt egyetértés a tekintetben, hogy szüksége van-e az oltásra ebben a korosztályban. Az oltásokkal foglalkozó kormányzati tanácsadó testület (Joint Committee on Vaccination and Immunisation – JCVI) azt közölte, hogy véleményük szerint ebben a korosztályban marginálisak az oltás előnyei, ezért kizárólag azoknak a gyermekeknek ajánlják, akik krónikus betegségekben szenvednek, vagy a vírus által különösen veszélyeztetett emberekkel élnek együtt.

Anthony Harnden, a testület vezetőhelyettese az ajánlásukkal kapcsolatban azt mondta, fennáll a veszély, hogy mindez elbizonytalanítja majd az embereket, de ő abban bízik, hogy értékelni fogják az őszinteségüket.