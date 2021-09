Elrabolták az olaszországi felvonótragédia egyetlen túlélőjét

Az olasz hatóságok emberrablás miatt nyomoznak az észak-olaszországi Stresa közelében történt tragikus felvonóbaleset egyetlen túlélőjének nagyapja ellen – írja a BBC.

A 14 halálos áldozattal járó baleset idén májusban történt. Egyedüli túlélője az akkor még csak ötéves Eitan Biran volt.

Az izraeli család már a baleset előtt is Olaszországban élt. A kisfiút a baleset után apai nagynénje, Aya Biran-Nirko vette magához, mivel a szülei is meghaltak a katasztrófában. Júniusban hivatalosan is őt nevezték ki Eitan gyámjává.

Vasárnap azonban az kisfiú anyai nagyapja elvitte tőle a kisfiút Izraelbe.

A nagyapa, Shmulik Peleg szombaton vette magához a kisfiút, és miközben a nagynénjének azt mondta, hogy egy közös programra mennek, fogta magát, és egy magánrepülővel Izraelbe vitte a gyermeket. Érkezésüket az izraeli tisztviselők is megerősítették, a kisfiú anyai nagyanyja viszont tagadja, hogy elrabolták volna a gyermeket.

Mi nem elraboltuk Eitant, hanem hazahoztuk őt

– mondta a kisfiú anyai nagyanyja, Gali Peleg egy izraeli rádióadásban. A nő augusztusban nyújtott be kérelmet arra vonatkozóan, hogy örökbe fogadhassa a gyermeket. Azt állította, hogy a kisfiú szülei is azt tervezték a baleset előtt, hogy visszatérnek Izraelbe, és hogy a baleset után az apai nagynénje „túszként” tartotta fogva őt.

Mindeközben Aya Biran-Nirk azt mondta, hogy mindez „egy újabb tragédiát jelent Eitan számára”. Elmondta azt is, hogy a gyermek nagyapja azt mondta neki szombaton, hogy játékokat mennek vásárolni Eitannak.

Biztos vagyok benne, hogy az izraeli hatóságok segítenek abban, hogy visszajöhessen

– fogalmazott.

Pavia város ügyészei hétfőn nyomozást kezdtek az ügyben. Eitan nagyapját emberrablással vádolják, és a hágai nemzetközi egyezményeknek a gyermekek jogaira vonatkozó szabályozásai értelmében azt követelték, hogy a gyermeket adják vissza Olaszországban élő nagynénjének.

Shmulik Peleg jogi képviselői az üggyel kapcsolatban azt nyilatkozták, hogy ügyfelük „felindultságból cselekedett”, mivel attól tartott, hogy az anyai hozzátartozóknak nem engedik meg, hogy találkozzanak a kisfiúval, illetve attól félt, hogy a gyermek nem kap megfelelő orvosi ellátást.