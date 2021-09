Ferenc pápa simán besétál a nyomornegyedbe, amelyik miatt a buszsofőrök veszélyességi pótlékot kaptak

Röviddel reggel 9 óra után a kassai repülőtéren landolt Ferenc pápa. Innen Eperjesre utazott, ahol szent liturgiát mutatott be. A Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepén a katolikus egyházfő Aranyszájú Szent János szerinti bizánci szertartást vezetett – írja az Új Szó.

Ferenc pápa Eperjesen homíliát, azaz Szentírás-magyarázó beszédet mondott, ahonnan visszatér Kassára. Érdeklődésének középpontjában azonban korántsem csak a környék ékességei állnak: délután 4-kor a hírhedt nyomornegyedbe, a Luník IX-re is ellátogat, ahol a helyi roma közösség tagjaival találkozik.

A Korzár Kosice még 2011-ben számolt be arról, hogy a környék közbiztonsága annyira katasztrofális, hogy a buszsofőrök csak veszélyességi pótlék ellenében hajtanak be a környékre, a helyzet pedig azóta sem túl rózsás. A pápa látogatása alkalmából persze a helyi önkormányzat hirtelen elkezdte cikinek érezni a hosszú ideje vállalhatatlan állapotokat, így a Ma7 tudósítása szerint gyors tempóban hozzáfogtak a nyomornegyedben felgyülemlett brutális szeméthegyek elhordásához. Sőt, az egyik panelház falát még ki is festették virágokkal.

Ferenc pápa szereti a veszélyes helyeket, 2015 májusában simán besétált Nápoly és egész Európa leghírhedtebb negyedébe, a Scampiára is, ahova a rendőrök se nagyon merték követni, és ahol a Gomorrah című nagy sikerű maffiasorozatot is forgatták.

A Luník IX-en tett látogatása után a katolikus egyházfő délután ötkor a Lokomotíva kassai stadionjában találkozik fiatalokkal, beszédet is mond. Emellett megemlékezik Boldog Anka Kolesárováról, egy fiatal nőről, akit megölt egy szovjet katona a második világháborúban.

A katolikus egyházfő Budapestről érkezett a négynapos szlovákiai látogatásra. Este Pozsonyba repül, ahonnan holnap visszautazik Rómába.