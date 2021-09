Károly herceg ünnepel, magyarul üzent a magyaroknak

Károly herceg brit királyi trónörökös üdvözölte a magyarokat a brit–magyar diplomáciai kapcsolatok százéves évfordulója alkalmából.

A Magyarország londoni nagykövetsége által közzétett videó elején a herceg egy „Jó napot kívánok!”-kal köszönt, majd üdvözletét küldte Áder János köztársasági elnök és a magyar nép számára.

Azt mondta: nagyon örül annak, hogy 100 évnyi barátság után továbbra is számos területen együttműködünk. Hozzátette:

bízik abban, hogy Magyarország a klímaváltozás elleni küzdelemben és a biodiverzitás megőrzéséért is küzdeni fog, amelyek egyre aktuálisabb kérdésekké váltak.

A herceg arról is beszélt, hogy jelenleg az Egyesült Királyságban él a legnagyobb magyar születési népesség a Kárpát-medencén kívül.

Ők rendkívüli módon, nagyon nagy mértékben hozzájárulnak a brit élet minden szegmenséhez, beleértve a koronavírus-járvány elleni küzdelmet is

– fogalmazott. A herceg ezt követően a „két nemzet kapcsolatainak legikonikusabb szimbólumról” is beszélt: a Lánchídról, amelyet William Clarke tervezett és Adam Clarke épített meg. Hozzátette: a híd ötletével előálló Széchenyi István is járt Angliában, és sokat tanult az ottani tapasztalataiból, például a lóversenyeket is angol mintára honosította meg. A herceg szerint a kereszténység is közös kapcsolódási pontot jelent a két nemzet közt.

Édesapám, az edinburgh-i [Fülöp] herceg három alkalommal látogatta meg Magyarországot 1973 és 1984 közt

– mondta, hozzátéve, hogy a herceg a rendszerváltás után is visszatért, és örült annak, hogy az országnak a kommunizmusról sikerült átállnia egy működő piacgazdaságra és a demokráciára. Ebben a brit Know How Fund program is szerepet játszott a kilencvenes években – mondta a herceg.

Károly herceg végezetül azzal zárta, hogy 1990-ben és 2010-ben ő is járt Magyarországon. Elmondta, hogy személyesen ismerte Makovecz Imrét, valamint a Szalonna és Bandája nevű népzenei együttesre is emlékszik, akik a hatvanadik és hetvenedik születésnapján is felléptek a Buckingham-palotában.

Szívből jövő jókívánságaimat küldöm az összes magyar barátomnak, és mindenkinek, aki ezt a különleges alkalmat [a százéves évfordulót] ünnepli

– mondta a herceg, aki végezetül tört magyarsággal azt mondta: „Köszönöm szíves figyelmüket, és minden jót kívánok a magyar népnek!”

Magyarország és az Egyesült Királyság azt követően vette fel a hivatalos diplomáciai kapcsolatot egymással, hogy az első világháborúban szétesett az Osztrák–Magyar Monarchia, és a háború után megkötötték a trianoni békeszerződést. A londoni magyar követség 1921 őszén nyílt meg, az első követet 1922 elején nevezték ki.