Szükség van a kettős állampolgárság engedélyezésére Ukrajnában, mert ez erősíti az országot. Kivéve, ha az a másik állampolgárság orosz – szögezte le Denisz Smihal ukrán kormányfő.

Smihal kifejtette azt is, hogy személyes véleménye szerint a kettős állampolgárság a civilizáltság jele. Jóllehet, Kijev sokáig támadta a kárpátaljai magyarokat azért, mert felvették a magyar állampolgárságot, pedig szakértők szerint a kettős állampolgárság nem ütközik törvénybe, legalábbis elég homályos volt eddig, miként viszonyul a jog a kérdéshez.

Az sem szúrta a szemét eddig a kijevi hatalomnak, hogy tömegével honosították a megkérdőjelezhető magyar származással bíró ukránokat, mi több, a gazdasági és az ukrán politikai elitben hemzsegnek a kettős állampolgárok: többe között britek, amerikaiak, svájciak, izraeliek és oroszok.

Ihor Kolomojszkij oligarcha, akit széles körben a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mögött álló aktornak tekintettek, szintúgy kettős állampolgár. Zelenszkij azóta szakított Kolomojszkijjal.

Sok civilizált országban ez elfogadott norma. Természetesen ennek nyitottnak és átláthatónak kell lennie. A kettős állampolgárság viszont agresszor országgal nem megengedett (...) Az én álláspontom az, hogy legyen kettős állampolgárság. Ez erősíteni fog minket

– idézi Smihalt az MTI.

A távirati iroda szerint: Ukrajnában jelenleg az alkotmány nem ismer el csakis egyetlen állampolgárságot, az ukránt. A kettős, illetve többes állampolgárság engedélyezése az utóbbi időben többször is felvetődött.

Dmitro Kuleba külügyminiszter márciusban kijelentette, hogy Ukrajna liberális kettős állampolgársági politika elfogadását tervezi, de ebből kizárná az általa agresszornak minősített Oroszországot, továbbá korlátozná bizonyos tisztségek betöltését is kettős állampolgárok számára, nehogy nemzetbiztonsági kockázatot jelentsenek. Ez utóbbi azt is jelentheti, hogy választott helyhatósági pozícióktól is eltiltják a kettős állampolgárokat. Ez pedig megint csak negatívan érintené a kárpátaljai magyarokat.