Nem fizetnek azon halottak után, akik nem kaptak oltást

Az elmúlt 24 órában összesen 4 640 új koronavírusos megbetegedést szűrtek ki Ukrajnában. Meghalt 93 beteg − derült ki a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) szerdai adataiból.

A járvány miatt a legtöbb megbetegedést továbbra is a fővárosban, Kijevben azonosítják. Eközben a magyarok által is lakott Kárpátalja megyében 49 új fertőzöttet jegyeztek fel, és egy halálesetről is beszámoltak. A megyében ugyan emelkednek az esetszámok, még mindig a legalacsonyabban fertőzött területek egyike.

A járvány kezdete óta Ukrajnában 2 325 796 esetben igazolták a fertőzöttség tényét, közülük 2 225 130-an már felgyógyultak a betegségből. A negyvenmilliós országban eddig 54 550 áldozatot követelt a járvány. Az aktív fertőzöttek száma jelenleg 45 116.