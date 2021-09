A Fidesz jobbnak látta, ha inkább nem szavaz Kínáról és Oroszországról az EP-ben

Nagy többséggel elfogadott két állásfoglalást az Európai Parlament, az egyik az Unió Kína-stratégiáját, a másik pedig az Unió Oroszországgal folytatott politikai kapcsolatainak irányát tartalmazta. Bár igennel, nemmel és tartózkodással is lehetett volna voksolni, a Fidesz-KDNP inkább nem szavazott semmit – adta hírül az EUrológus.

A Kína-stratégiával foglalkozó állásfoglalás szerint figyelmet kell fordítani a Hszincsiangban, Belső-Mongóliában, Tibetben és Hong Kongban történő emberi jogi sérelmekkel, további források kellenek a Kínából származó dezinformáció ellen. Továbbá azt szeretnék elérni, hogy független vizsgálat tárja fel a koronavírus eredetét és elterjedését, az 5G és 6G hálózatokkal kapcsolatban pedig ki kellene zárni a biztonsági előírásoknak nem megfelelő vállalatokat az állásfoglalás szerint.

Oroszország esetében az orosz demokrácia megerősítésén dolgozókat szeretnék támogatni. A javaslat szerint az EU-nak szükség esetén akár szankciókat is be kell vezetnie, támogatnia kell az emberi jogi aktivistákat, s hangsúlyozták, hogy nem tehető egyenlőség az orosz kormány és az orosz nép közé. Az állásfoglalás szerint az Európai Uniónak fel kell készülnie arra, hogy nem ismeri el a szeptember 17-19. között tartandó választások -után megalakuló parlamentet, ha a voksolást a demokratikus elvek és a nemzetközi jog megsértésével tartják. Emellett a „piszkos pénzek mozgását” is szeretnék megakadályozni.

A 252 oldalas szavazati jegyzőkönyv tanúsága szerint a Fidesz-KDNP politikusai nem szavaztak, annak ellenére, hogy más voksolásokon részt vettek.