Valami baj van, egyelőre nem kap engedélyt a Szputnyik V az Európai Unióban

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) felfüggesztette a Szputnyik V koronavírus elleni vakcina engedélyeztetésének folyamatát.

A WHO amiatt döntött így, hogy májusban aggályok merültek fel a vakcina gyártásával kapcsolatban. A The Moscow Times értesülése szerint Jarbas Barbosa, a WHO pánamerikai részlegének igazgatóhelyettese azt mondta, hogy az egyik vakcinagyártó üzem megtekintése után döntöttek erről.

Azért függesztettük fel a Szputnyik V vészhelyzeti engedélyeztetését, mert az egyik, a vakcinát készítő gyártóüzem vizsgálatakor a szakemberek úgy látták, hogy a gyártási folyamat nincs összhangban azzal, amit elvárunk

– fogalmazott.

A WHO korábban már jelezte, hogy több problémát is találtak a vakcina gyártásával összefüggésben az oroszországi Ufa városában található, a Pharmstandard nevű cég által üzemeltetett gyárban.

Állításuk szerint a gyártási folyamatban nem biztosították kellően azt, hogy más vírusok vagy baktériumok ne kerülhessenek be az oltóanyagba.

A WHO erről szóló jelentése után a Pharmstandard azt állította, hogy az üzemben már megoldották azokat a problémákat, amelyeket a WHO felvetetett, valamint azt állították, hogy a vakcinák biztonságosságát és hatásosságát nem vonták kétségbe a szakemberek. Ezzel szemben viszont a WHO azt közölte szerdán, hogy továbbra is várják, hogy a Pharmstandard helyrehozza a hibáit, valamint jelezték, hogy más gyártóüzemeket is meg kell tekinteniük majd, mielőtt engedélyezhetnék a vakcinát.

A WHO azt várja a gyártótól, hogy értesítse őket arról: a gyár készen áll és megfelel az elvárásaiknak

– mondta erről Jarbas Barbosa.

Nem tudni, Európában mikor jöhet

A WHO mellett az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) is további adatokat vár az orosz oltóanyagról a vakcina engedélyezéshez, bár ők nem hozták nyilvánosságra, hogy pontosan mire vonatkoznának ezek az adatok. Marco Cavaleri, a testület vakcinastratégiáért felelős tisztviselője csupán annyit mondott:

nem tudni, hogy mikor érhetnek az engedélyeztetése folyamat végére.

A Szputnyik V fejlesztője idén februárban kezdte meg az orosz oltóanyag engedélyeztetési folyamatát a WHO-nál és az EMA-nál is, amely azóta nagyon elhúzódott és egyelőre egyáltalán nem látni, hogy mikor kaphat engedélyt ezektől a szervektől az orosz vakcina – ha egyáltalán megkapja majd.

Ettől függetlenül az orosz vakcinát világszerte több tucat országban használják már. Azonban ahhoz, hogy a beutazási feltételeknél is egyenrangúvá váljon a többi oltóanyaggal a Szputnyik V, szükség lenne arra, hogy mindkét szervtől megkapja az engedélyt.

