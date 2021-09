Hatalmas vulkánkitörésre figyelmeztetnek a Kanári-szigeteken

Vulkánkitörés várható Spanyolországban, a Kanári-szigetekhez tartozó La Palma szigetén – írja a Reuters a helyi kormányra hivatkozva.

Hatósági közlések szerint 4222 apró földrengés rázta szigetet, amelyek egyre erősödnek és közelebb kerülnek a felszínhez, és egy vulkanológus csapat arra figyelmeztetett, hogy a Cumbre Vieja-hegygerincen található Teneguía-vulkán kitörhet a napokban.

– mondta Luca D'Auria, a kanári-szigeteki vulkánfigyelő osztály vezetője. A legerősebb rengés 3,4 erősségű volt a Richter-skála szerint.

The figure shows the hypocenters of the earthquake swarm in variable color depending on the date. The yellow star indicates the strongest earthquake (magnitude 3.4). A westward migration of seismicity can be observed in recent days * https://t.co/0W83m6lncy pic.twitter.com/A8GT1tJfHE