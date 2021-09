A kínai hatóságok bejelentették, hogy már több mint egymilliárd ember kapta meg a második oltást a koronavírus ellen. Mindez az országlakók 70 százalékát jelenti.

A BBC cikke szerint a kínai rezsim közzétette, hogy már 2,16 milliárd dózis vakcinát felhasználtak az oltásra. A többséget Sinopharm vakcinával oltották be, de másik hat helyi oltást is alkalmaznak. A Sinopharm vakcinából Magyarország is vásárolt.

A kínai oltási program sikeresnek mondható, azonban még mindig alakulnak ki kisebb gócpontok az országban. Ezeken a helyeken mindenkit letesztelnek koronavírusra.