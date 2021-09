A „Merkron” vége – Merkel elbúcsúzott Macrontól

Utoljára látta vendégül munkavacsorára Párizsban német kancellárként Angela Merkelt Emmanuel Macron francia elnök csütörtök este. Beszámolójában az Euractiv portál emlékeztetett, tizenhat éves kancellársága alatt Merkel négy francia elnökkel dolgozott együtt, elsőként Jacques Chirackal.

A 24 évvel fiatalabb Macron az Euractiv szerint sosem csinált titkot abból, hogy csodálja Merkelt, noha az ő „proeurópai aktivizmusa” és olykor rámenős modora merőben elüt a német kancellár óvatosabb megközelítésétől.

Az Euractivnak nyilatkozó szakértők szerint a két vezető stílusa nagyon eltérő: Merkel rászánja az időt a döntésekre, mindig keresi a kompromisszumokat, Macron azonban hajlamos nagyvonalú kijelentéseket tenni. A különbségek ellenére azonban sikerült jól együttműködniük.

Utolsó közös munkavacsorájuk előtt mosolyogva nyilatkoztak a sajtónak, tegeződtek, és úgy hivatkoztak egymásra, hogy „kedves Angelám” és „kedves Emmanuelem”.

Az Euractiv szerint a német–francia partnerségeket Európában a nagy elődökhöz mérik: ilyen volt a háború után Charles de Gaulle és Konrad Adenauer, majd a nyolcvanas években François Mitterand és Helmut Kohl.

A portálnak nyilatkozó szakértők szerint Merkel és Macron együttműködésének legfontosabb pontja tavaly nyáron volt, amikor közös uniós hitelfelvételről döntöttek a koronavírus-járvány utáni helyreállítás keretében.

A Deutsche Wellének nyilatkozó szakértők kevésbé voltak elégedettek, többen is azt mondták, eredményesebb is lehetett volna a közös munka, az uniónak például nincs érdemi külpolitikai befolyása, más vitákról nem is beszélve. Úgy látják azonban, hiányozni fog a politikából Merkel tapasztalata.