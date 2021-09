Négy hónap után vizsgálták a Pfizer, Moderna és a Johnson and Johnson oltások védelmét a koronavírus ellen − írja a Bloomberg. Az amerikai kutatók 18 tagállam 21 kórházának adatait vizsgálták meg, melyből kiderült, hogy négy hónap elteltével a Moderna adja a legnagyobb védettséget.

A kutatás kimutatta, hogy a Moderna ennyi idő eltelte után is 94 százalékos védelmet nyújt a fertőzéssel szemben. A Pfizer és a Johnson and Johnson oltásáról ez már nem mondható el. Az eredmények szerint a koronavírus ellen a Pfizer 77, míg a Johnson and Johnson 68 százalékban nyújt védelmet.