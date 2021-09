Felállt a tolószékéből, és táncra perdült a 112 éves világháborús hős

Lawrence Brooks szeptember 12-én töltötte be a 112. életévét. A második világháborús hős, az Egyesült Államok legidősebb veteránja ennek örömére hatalmas ünnepséget csapott New Orleans-i otthonában: volt autós felvonulás, a zenéről két fúvószenekar gondoskodott, és még a kedvenc csokitortájából is falatozhatott – írja a Washington Post.

A nagyszabású parti teljesen magával ragadta a veteránt, aki az ünneplés egy pontján felállt a tolószékéből, táncra perdült, közben mosolygott, és integetett az embereknek.

Örömmel mondjuk neki mindig, hogy amíg megtartja a születésnapját, addig mi szívesen megszervezzük neki. Csodálatos ember, aki mindenkit inspirál, akivel találkozik

– mondta Peter Crean, a születésnapi ünnepséget az elmúlt nyolc évben megrendező New Orleans-i Második Világháborús Nemzeti Múzeum alelnöke.

Lawrence Brooks 15 gyermek egyikeként született 1909-ben, Norwoodban, Los Angelesben, majd 1940-ben hívták be, és egészen a világháború végéig, 1945-ig szolgált közlegényként Új-Guineában és a Fülöp-szigeteken.

Utakat, hidakat és felszállópályákat építettünk a repülőgépek számára

– emlékezett vissza Brooks egy 2018-as felvételen.

A háború után targoncavezetőként dolgozott, majd az 1970-es években visszavonult. Öt gyermeke, 13 unokája és 22 dédunokája van, a felesége, Leona B. Brooks 2008-ban hunyt el.

A világháborús múzeum személyzete 2013-ban találkozott először Lawrence Brooksszal, miután egy önkéntes bemutatta, azóta minden évben megünneplik a születésnapját.

Mr. Brooks olyan generációt képvisel, amely megmentette a világot. A tizenhatmillió amerikai egyike, aki mindent megtett a hazája és a világ érdekében, hogy jobb hely legyen. A személye fontos a múzeumnak, a városnak és az országnak is

– mondta Peter Crean.

Bár korábban mindig a múzeumban köszöntötték a veteránt, a koronavírus miatt erre nem volt lehetőség, ezért az otthona elé szervezték a felvonulást, ahol a lányával él.