Olaszországban kötelező mindenkit beoltani, aki dolgozni akar

Olaszországban kötelezővé teszik a Covid zöld kártyát, amely igazolja, hogy tulajdonosát vagy beoltották, vagy érvényes negatív PCR-tesztje van, vagy átesett a fertőzésen. Az intézkedés október 15-én lép hatályba, és célja, hogy növelje az oltottságot Olaszországban, amelyet nagyon keményen érintett a járvány az elmúlt másfél évben. Aki nem tud ilyet felmutatni, azt azonnal felfüggesztik a munkavégzés alól, és öt nap után már fizetés sem jár neki.

Ez a Covid zöld kártya egyébként már most is kötelező – telefonra letöltve vagy papíralapon bemutatva – a belépéshez, az olasz pályaudvarokon, mozikban, éttermekben, edzőtermekben és uszodákban. Az iskolai alkalmazottaknak is, beleértve természetesen az oktatókat, kötelező a vakcinaigazolvány, és ennek hiánya miatt már több tanárt elküldtek.

Az olasz kormány mostani döntésével csak

kiterjesztette a törvény hatályát minden munkahelyre és valamennyi alkalmazottra az összes gazdasági szektorban, beleértve még az egyéni vállalkozókat is.

Nagyon komoly büntetésre számíthatnak az alkalmazottak és a vállalkozások, ha az ellenőrzésnél kiderül, hogy valaki érvényes Covid zöld kártya nélkül dolgozik. A büntetés maximuma elérheti az 1500 eurót is – írja az olasz napilap, a Corriere della Sera.

A döntés bejelentésekor az olasz egészségügyi miniszter hangsúlyozta, hogy ezzel növelni szeretnék az olaszok biztonságérzetét, és lökést adnának az oltási kampánynak. Az oltásellenesek hangos kisebbségként jelennek meg az olasz médiában, viszont az emberek többsége támogatja a kormány oltási tervét. Eddig az olaszok 65 százaléka kapott oltást, viszont ennek ellenére ismét emelkedőben van az új fertőzöttek száma, elsősorban a delta-mutáns terjedése miatt. A dél-európai államban tavaly március óta 4,6 millió esetet regisztráltak, és a vírus több mint 130 ezer ember életét követelte.

Európában a zöld kártyát eredetileg azért vezették be, hogy annak birtokában szabadon lehessen utazgatni az unióban. Viszont ezen felbátorodva egyre többfelé az országokon belül is kötelezővé tették annak alkalmazását bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez. Franciaországban például enélkül nem lehet étterembe vagy bárokba járni, illetve nem lehet repülőre vagy vonatra szállni.

(Borítókép: Sétáló emberek Rómában 2021. április 25-én. Fotó: Giuseppe Lami / EPA / ANSA / MTI)