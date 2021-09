Tragikus hibának nevezte a Pentagon a tíz afgán civil halálát

A Pentagon megerősítette, hogy az Iszlám Állam-Horászán Tartomány (ISIS-K) nevű terrorszervezet fenyegetése miatt elrendelt augusztus 29-i kabuli dróntámadás során – amelyben 10 afgán civil vesztette életét – tévedésből egy civil járművet semmisítettek meg. „Most már biztos vagyok abban, hogy a támadásban tragikus módon tíz civil, köztük hét gyermek vesztette életét” – fogalmazott McKenzie.

Emellett az elemzésünk megállapította: nem valószínű, hogy a jármű és azok, akik meghaltak, kapcsolatban álltak volna az ISIS-K-val, vagy közvetlen veszélyt jelentettek volna az amerikai erőkre

– tette hozzá a tábornok az MTI összefoglalója szerint.

McKenzie kijelentette: a Pentagon vizsgálata arra a következtetésre jutott, hogy „a katonai csapás tragikus hiba volt”, és a tábornok „mély részvétét fejezte ki” az elhunytak családja és barátai felé.

A katonai vezető arról is beszélt, hogy a dróntámadást azért indították el, mert meggyőződésük volt, hogy ezzel megakadályozhatnak egy esetleges támadást, amely az amerikai katonai erők és a repülőtéren várakozó civilek ellen irányult volna. „Mint a harcoló erők parancsnoka, teljes mértékben vállalom a felelősséget a tragikus kimenetelű támadás miatt” – fogalmazott McKenzie.

A vizsgálatok azt is megállapították, hogy az amerikai hadsereg tévesen feltételezte a célba vett jármű vezetőjéről, Zemari Ahmadiról, hogy kapcsolatban áll az Iszlám Állam nevű terrorszervezettel. A férfi ugyanis a Nutrition and Education International nevű segélyszervezet munkatársa volt. Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter arról is beszámolt, hogy a tábornok pénteken tájékoztatta őt a vizsgálat eredményeiről, és a minisztérium most már tisztában van azzal, hogy nincs kapcsolat Ahmadi úr és az ISIS-K között. „Bocsánatot kérünk, és igyekszünk tanulni ebből a szörnyű hibából” – fogalmazott a tárcavezető.

Adam Schiff, Kalifornia állam demokrata képviselője, aki egyben a képviselőház hírszerzési bizottságának elnöke is, azt mondta: teljes körű magyarázatot kell adni a történtekre.