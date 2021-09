Teljesen mindegy, hogy mit ábrázol az óbudai szobor, rólunk cikkez a nemzetközi sajtó

Az Egyesült Államok egyik legnagyobb hírügynökségéhez, az Associated Press-hez (AP) is eljutott, hogy a világon először Magyarországon, azon belül is Óbudán emeltek szobrot a Bitcoin kriptovaluta-rendszer vélt vagy valós megálmodójának, Satoshi Nakamotónak.

„Úgy gondoljuk, hogy Saoshi az az egész kriptovaluta-ipar alapítója. Ő hozta létre a Bitcoint, ő teremtette a blokchain-technológiát, ő a mi piacunk istene” – idézi Györfi András IT-vállalkozót, a szoboremelés kitalálóját az AP.

Nakamoto lehet valós személy, egy álnév, vagy programozók egy kisebb csoportja, de akár egy macska is, a Bitcoin-isten kiléte bizonyossággal nem ismert. Ez azonban a Bitcoin-rajongókat csöppet sem érdekelte, és az óbudai emlékművet egy generikus, tükröződő arcú mellszobor formában leplezték le, amin az Index is jelen volt.

A közösségi finanszírozásból megvalósult szobor arra is hivatott, hogy inspirációt jelentsen bárkinek az úttörő tervekhez, illetve megragadja Satoshi szellemiségét.