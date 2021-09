Elindul az elnökválasztáson a bokszlegenda

Manny Pacquiao is elindul az elnökválasztáson a Fülöp-szigeteken. A nyolc különböző súlycsoportban is világbajnoki címig jutó 42 éves ökölvívó egy ideje már a visszavonulást fontolgatja, de augusztusban még ringbe lépett, azonban Las Vegasban vereséget szenvedett Yordenis Ugastól.

A BBC cikkéből kiderül, hogy a regnáló elnök, Rodrigo Duterte nem indulhat újra a posztért, de egy másik jelölt elfogadta alelnökjelöltjének a leköszönő politikust.

A cikkben azt is hangsúlyozzák, hogy Duterte több elemző szerint is ragaszkodik hatalmához, ezt pedig egy másodvonalbeli pozícióból is gyakorolhatná, ráadásul korábbi elnöki intézkedéseiért továbbra sem lehetne felelősségre vonni – írják.

Manny Pacquiao – aki jelenleg is szenátorként tevékenykedik a délkelet-ázsiai országban – úgy kommentálta a jelöltség elfogadását, hogy harcosként tekint magára, aki a ringben és azon kívül is küzdeni fog.