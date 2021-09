Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hétfőn jelentette be, hogy Gordon Brown brit miniszterelnököt kinevezték a szervezet egészségügyi finanszírozásért felelős nagykövetévé – írja a Financial Times.

Vasárnap Gordon Brown arra kérte a gazdag országokat és a privát szektort, hogy biztosítsák a vakcinák igazságos elosztását, ugyanis a fejlett országok raktáraiban százmillió dózis olyan oltóanyag áll, amelyek szavatossági ideje év végéig lejár.

Gordon Brown 1997 és 2007 között Tony Blair kormányában volt pénzügyminiszter, majd 2007 és 2010 között az Egyesült Királyság kormányfői tisztségét töltötte be.