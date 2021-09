Hatékonynak és biztonságosnak bizonyult a Pfizer és a BioNTech közös koronavírus elleni vakcinája az 5 és 11 év közötti kisgyermekeknél − jelentették be a vállalatok hétfő kora reggel. A hírek segíthetnek enyhíteni a szülők és a tanárok több hónapos szorongását, amikor a gyermekek és közeli kapcsolataik védettek lehetnek a koronavírus ellen.

Úgy tervezik, hogy a hónap végéig kérelmezik az Élelmiszer‑ és gyógyszerfelügyelet (FDA), hogy engedélyezzék a vakcina alkalmazását ebben a korosztályban.

Ha a szabályozási felülvizsgálat olyan gördülékenyen megy, mint az idősebb gyermekek és felnőttek esetében, akkor általános iskolások millióit olthatják be Halloween előtt − írja a The New York Times.