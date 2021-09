Nagyszabású hadgyakorlatba kezdtek az oroszok a Fekete-tengeren

Nagyszabású hadgyakorlatba kezdett mintegy húsz orosz hadihajó a Fekete-tengeren, miközben Ukrajna az Egyesült Államokkal tart közös hadgyakorlatot az ország nyugati részén – jelentette az Interfax orosz hírügynökség.

A hadgyakorlatban a többi között rakétás hajók, rombolók, tengeralattjárók és aknaszedők, illetve harci repülőgépek és helikopterek is részt vesznek. Rakétás és tüzérségi bevetéseket hajtanak végre, tengeri csatákat vívnak és tengeralattjárók megsemmisítését gyakorolják be – számolt be az MTI.

Az ukrán-amerikai gyakorlatot megelőzően néhány nappal Moszkva Belarusszal tartott közös hadgyakorlatot, amely aggodalmat váltott ki a szomszédos országokban.

Kijev és Moszkva kapcsolata azóta mélyponton van, hogy Oroszország 2014 elcsatolta a Krím-félszigetet nyugati szomszédjától és Moszkva-barát szakadárokat támogat Ukrajna keleti részén. A hét éve tartó konfliktusban már több mint 13 ezer ember halt meg.