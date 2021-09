Lövöldözés a permi egyetemen, többen meghaltak

Tüzet nyitott egy férfi Oroszországban, a Permi Állami Egyetemen. Jelenleg rendelkezésre álló információk szerint a lövöldözésnek több halálos áldozata is van. Eddig nyolc halottról érkeztek hírek, amit hivatalos források is megerősítettek. Belügyminisztériumi közlésekre hivatkozva az RT azt írja, a támadót megsebesítették és elfogták. Egyes hírek szerint a támadó életét vesztette. E szerint az egyetem diákja, Timur Bekmanszurov lövöldözött. A 18 éves férfi korábban a közösségi médiában hagyott egy üzenetet arról, hogy lövöldözni fog.

A támadó posztjában múlt időben ír az általa elkövetett cselekményről:

A hírügynökség közlése szerint a tanárok és a diákok bezárkóztak az előadótermekbe, vagy megpróbáltak elmenekülni. Többen az ablakon keresztül próbáltak menekülni, erről videofelvétel is készült.

Az RT az egyetemi hatóságokra hivatkozva arról ír, hogy a lövöldözésben hat ember megsebesült. Az egyetem közösségi médiájában arra figyelmeztetik a hallgatókat, hogy ha tehetik, távozzanak az épületből, vagy zárkózzanak be valamelyik helyiségbe.

A TASZSZ hírügynökség az egészségügyi minisztérium közleményére hivatkozva azt írja, hogy már több mint tíz sérültje van az esetnek.

− nyilatkozták a helyi sajtónak a rendvédelmi szervek. A Twitteren már terjednek felvételek arról, a támadó hogyan sétálgat és nyit tüzet a campuson.

#BREAKING : 1/ At the #Perm State University in #Russia an 18-year-old, Timur Bekamansurov opened fire, killing eight people and injuring at least six others.#DISCLAIMER : Video Posted Strictly For Educational and Informational Purpose Only. pic.twitter.com/iYavvrQ5y4

