Boris Johnson elárulta, hogy pontosan hány gyermeke van

Boris Johnson brit miniszterelnök elárulta, hogy hány gyermeke van pontosan. Korábban ezt nem lehetett tudni, ebből kifolyólag a sajtóban gyakran jelentek meg ezzel összefüggésben híresztelések, találgatások.

Azt eddig is biztosan lehetett tudni, hogy a kormányfő harmadik felesége jelenleg második közös gyermekükkel várandós. Az sem volt titok, hogy Boris Johnsonnak a második feleségétől, Marina Wheelertől négy gyermeke született, valamint hogy 2009-ben egy házasságon kívüli kapcsolatból született egy lánya. A sajtóban viszont arról is szóltak a pletykák, hogy egy másik házasságon kívüli kapcsolatból született gyermeke is lehet a miniszterelnöknek. Boris Jonhson ezt most cáfolta.

A miniszterelnök ugyanis azt mondta, hogy a gyermek, akivel a felesége most várandós, összességében a hetedik gyermeke lesz.

A MINISZTERELNÖK AZT IS ELISMERTE, HOGY GYAKRAN KELL PELENKÁT CSERÉLGETNIE.

„Rengeteg munkával jár, ezt el kell árulnom, de ettől függetlenül nagyon imádom. És azt is meg kell említenem, hogy gyakran cserélek pelenkát” ~ mondta Johnson a gyermeknevelésről az NBC Today című műsorában.