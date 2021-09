Hadházy Ákos a HírTV-ben akciózott, Budai Gyula nem örült neki

A HírTV Csörte című műsorának vendége volt Hadházy Ákos vasárnap, ahol Budai Gyula fideszes képviselővel vitázott. Az ellenzéki képviselő szerint most először hívták be élő műsorba a csatornán és ebből az alkalomból vitte magával a Hatvanpusztán épülő Orbán-birtokról készült légi felvételét, mivel a csatornán ezt a témát még sosem mutatták be.

A vita a korrupciós ügyekről szólt, mindkét képviselőnek 12-12 percre volt arra, hogy a saját álláspontját ismertesse ezekkel kapcsolatban. A műsor elején Hadházy arról beszélt, hogy szerinte az ő feladata elsősorban az, hogy a kormánypárt közelében lévő emberek ügyeit vizsgálja, amelyet Polt Péter főügyész szerinte nem tesz meg. Budai mindemellett azt kérte Hadházytól, hogy a „saját térfelén is söprögessen.”

Hadházy az erre adott válaszában tért ki az hatvanpusztai Orbán-birtok építésére és ekkor mutatta be az erről készült légi felvételt.

Ha már ilyen lehetőségem van, hogy eljöhettem a Hír Televízióba, ahova nem nagyon jöhettem, akkor hadd mutassak be egy olyan képet, amely a kormánytól független sajtóban elég sokat jelen volt, de a Hír Televízióban ez sajnos valahogy nem ütötte át az ingerküszöböt

– mondta Hadházy, majd a saját vitaidőkerete alatt bemutatta a felvételt és azt, hogy a birtokon mi minden kap majd helyet.

Budai Gyula ezzel arra válaszolt, hogy ha Hadházy bejárna a parlamentbe, akkor ott is elmondhatná a véleményét erről a témáról és a miniszterelnök válaszolna rá.

Hadházy a Facebookon közzétett bejegyzésében azt írta: a vitán kiderült, hogy Budai egyik „feltárt” ügyéből sem lett jogerős ítélet, és hogy 2010 utáni ügyekkel a fideszes politikus nem foglalkozik.