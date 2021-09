Korrupció miatt ítélték el a szlovák korrupcióellenes ügyészség volt vezetőjét

A Pozsony melletti Bazin (Pezinok) városának különbírósága tizennégy év börtönnel sújtotta hétfőn Dusan Kovácikot, a legsúlyosabb bűncselekményekben eljáró szlovákiai különleges ügyészség egykori vezetőjét.

A törvényszék tájékoztatása szerint a volt ügyészt a többi között korrupcióval, hivatali visszaéléssel és egy bűnszövetkezet támogatásával gyanúsították, és minden vádpontban bűnösnek találták.

Az ítélet értelmében vagyonát az állam elkobozza. A bírósági döntés azonban még nem jogerős, sőt Kovácik már be is jelentette, hogy fellebbezni fog, és akár a legfőbb bíróságig is elviszi az ügyet. A végleges döntés ezzel még hónapokig várathat magára.

Pamela Záleská bíró az ítélet indoklásában kiemelte: a büntetési tétel megállapításánál figyelembe vette, hogy egy volt különleges ügyész ül a vádlottak padján, akinek legfőbb feladata a bűnözők elleni harc kellett volna legyen.

Nincsen ennél nagyobb elkövető

– fogalmazott a bíró.

A vádhatóság a perben a most megállapítottnál kevesebb, tizenhárom év szabadságvesztés kiszabását követelte.

Az ország történetében eddig még nem marasztaltak el ilyen magas rangú tisztségviselőt.

A 2004 óta hivatalban volt Kovácikot 2020 októberében vették őrizetbe egy magas rangú rendőrségi tisztségviselő társaságában. Mindkettőjüket azzal gyanúsították, hogy segítséget nyújtottak egy meg nem nevezett bűnszövetkezetnek.

A szlovákiai különleges ügyészséget 2004-ben hozták létre, és Dusan Kovácik megalakulása óta az elnöke. Megbízatása jövőre járna le. Ez az ügyészség jár el a legsúlyosabb bűncselekményekben és a korrupciós ügyekben, amelyek a vádemelés után a Pozsonyhoz közeli Bazinban működő különleges büntetőbíróság elé kerülnek.

Az Eduard Heger miniszterelnök vezette négypárti kormánykoalíció a választások előtt a korrupció felszámolását ígérte. Azóta lényegében a rendőrség korábbi vezetésének egészét őrizetbe vették, illetve számos bírót és ügyészt is.