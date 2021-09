Szijjártó Péter nekifeszült a CNN meleg riporterének, aztán elfogadta a vacsorameghívást

Parázs vitába szállt Richard Quest, a CNN világhírű riportere Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel. Az amerikai hírtelevízió a pedofiltörvény és a hozzá kapcsolódó, széles körben melegellenesnek tartott szabályozás miatt szólaltatta meg.

Richard Quet lobogtatott is egy példányt a sokat vitatott törvényből, amit Szijjártó Péter megelégedéssel vett tudomásul, ugyanis úgy vélte, sokan úgy bírálják a jogszabályt, hogy el sem olvasták azt. Richard Quest – aki nyíltan vállalja homoszexualitását – arra kérdezett rá, hogy pedofilnak tartja-e őt a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter erre úgy válaszolt, hogy a törvény értelmében 18 év felett senkinek nem szólnak bele a szexuális életébe. Úgy fogalmazott, ő tiszteli azt az életmódot, amelyet Richard Quest választott, és tiszteletben tartja a jogszabályt is.

A riporter ezután arra kérdezett rá, hogy lehet az, hogy a törvény 18 éves határról beszél, miközben a szexuális kapcsolat beleegyezési határa Magyarországon 14 év.

A magyar törvények szerint a felnőtté válás kora, amikor betölti a 18 éves kort. Ezért mondja ki ez a jogszabály azt, hogy 18 éves korig a szülők kizárólagos joga a gyerekek szexuális orientációra vonatkozó nevelése. 18 éves kor felett pedig bármi is történik, ahhoz az államnak semmi köze

– hangzott Szijjártó Péter válasza. esett szó arról is, hogy Magyarország a kérdésben éles vitában áll az Európai Unióval, Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel és több tagállammal is. A miniszter bosszantónak nevezte, hogy a jogszabályt úgy állítják be, mintha LMBTQ-ellenes törvény lenne. Hozzátette, frusztráló, hogy a kritikusok szerint a törvény diszkriminatív a homoszexuálisokkal szemben; állítása szerint ez nem igaz.

Richard Quest az ellenzéki összefogásról is kérdezte Szijjártó Pétert. A miniszter válasza szerint a kormány nem aggódik emiatt, mert a kormány eredményei függvényében „egyértelmű a választás, nagyon egyértelmű a döntés, amelyet az emberek meghoznak majd jövő áprilisban”.

Az Európai Unióval való viszonnyal kapcsolatban a külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott, az az érdekünk, hogy az Európai Unió ismét erőssé váljon. Hozzátette:

De az ehhez vezető utat súlyos vita övezi, hogyan lehetne az Európai Uniót erősebbé tenni, és mi részt veszünk ezekben a vitákban, amelyekben az álláspontunk az, hogy az Európai Unió abban az esetben lehet erősebb a jövőben, ha erős tagállamokon alapul. Tehát hevesen ellenezzük az úgynevezett föderalista megközelítést, amely egyfajta Európai Egyesült Államokat kívánna létrehozni. Ezt visszautasítjuk. Erős tagállamokra van szükségünk, és az erős tagállamokon alapulva az Európai Uniónak ismét esélye van megerősödni. Mi ezen dolgozunk.

Richard Quest végezetül megköszönte az interjút, s azt mondta, nagyon várja, hogy amikor Budapestre utazik a férjével, Szijjártó Pétert és feleségét meghívhassa vacsorázni. A miniszter köszönettel elfogadta a meghívást.