A WHO egészen lesújtó dolgot közölt

Évente mintegy hétmillió ember veszíti életét a légszennyezés hatásai miatt. Legalábbis ez az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslése, közölte a napi.hu. Szakértők szerint a rossz minőségű levegő következtében több százmillió egészséges életév veszik el. Ennek a veszélynek leginkább az alacsony és a közepes jövedelmű országok állampolgárai vannak kitéve. A WHO új ajánlásokat is megfogalmazott a levegőben lévő káros anyagok értékeire.





Ezek jóval szigorúbbak, mint a jelenleg érvényben lévő egészségügyi határértékek.

A szervezet szerint, ha az országok betartanák a levegőben szálló por mennyiségével kapcsolatos előírásokat, akkor az ehhez köthető halálesetek száma csaknem nyolcvan százalékkal lenne kevesebb.