Tragédiával végződő vakáció rejtélye sokkolja Amerikát

Gabby Petito eltűnési ügy hetek óta szerepel az amerikai lapok címlapján. A fiatal nő utoljára augusztus végén adott életjelt magáról, vőlegénye pedig nélküle tért vissza utazásukról. Hogy mi történt, az a mai napig rejtély, ugyanis a férfinek nyoma veszett, ami után azonnal hajtóvadászatot indított a rendőrség ellene. Az viszont most bizonyossá vált, hogy azoknak lett igazuk, akik a legrosszabbtól tartottak.

A Teton megyében, Wyomingban felfedezett földi maradványok megfelelnek az eltűnt 22 éves Gabby Petito személyleírásának – idézte a CNN az FBI illetékesét, aki később megerősítette azt is, hogy a halottkémi azonosítás lezárultával egyértelművé vált, hogy a 22 éves nő maradványait találták meg.

Az FBI azt is bejelentette, hogy gyilkosságként kezelik az ügyet.

FBI says human remains found in Wyoming are "consistent with the description" of Gabby Petito, but no formal identification has been madehttps://t.co/omghaaEOz3