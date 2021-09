Az összeomlás szélén áll az afgán egészségügyi rendszer az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója és Ahmed al-Mandhari, a WHO kelet-mediterráni igazgatója Kabulban tettek látogatást. Genfbe érkezve elmondták, hogy

sürgős intézkedések híján az országot küszöbönálló humanitárius katasztrófa fenyegeti.

A WHO szerint amiatt, hogy a támogatások folyósítását leállították a radikális iszlamista tálibok augusztusi afganisztáni hatalomátvételét követően, több ezer egészségügyi létesítménynek nem maradt pénze arra, hogy eszközöket szerezzen be vagy kifizesse az alkalmazottait. Számos ilyen intézmény volt kénytelen korlátozni az egészségügyi ellátást, vagy leállni, az elé a nehéz döntés elé állítva az egészségügyi ellátást végzőket, hogy kinek az életét mentsék meg és kit legyenek kénytelenek hagyni meghalni.

A távirati iroda azt írja, hogy a koronavírus-fertőzötteket ellátó 37 központ közül kilencet be kellett zárni, és csökkent a tesztelési kapacitás, valamint a koronavírus elleni oltási kapacitás is. A beszámoló szerint 1,8 millió adag sürgős felhasználásra szoruló koronavírus elleni védőoltás van az országban, miközben veszélyben van a fertőző gyermekbénulás elleni oltási kampány, és növekszik a kanyaróval fertőzöttek száma is.

A WHO azonban jelezte, hogy kész partnereivel együtt házról házra járni az országban a fertőző gyermekbénulás, a kanyaró és a koronavírus elleni védőoltás beadása érdekében.