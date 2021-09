Az Egyesült Államok elnöke bejelentette, hogy egymilliárd dózisnyi koronavírus elleni oltóanyagot fog szétosztani, hogy ezzel segítse elő kormánya a globális lakosság 70 százalékának átoltottságát – adta hírül az AP hírügynökség.

Az elnök arról is beszélt, hogy hasonló segítséget vár el a gazdag országoktól, hogy a koronavírus-járványtól meg lehessen szabadulni. A politikus kiemelte, hogy az elmúlt évben több mint 5,9 milliárd vakcinát adtak be világszerte, ezzel a világ népességének mintegy 43 százaléka lett beoltva, azonban az eloszlásban óriási különbségek vannak. Leginkább szegény országokban alacsony a beoltottak száma, akad olyan is, ahol mindössze 2-3 százalékos az oltási arány. A WHO is osztja az elnök nézetét és arra szólította fel a vakcinával jól ellátott országokat, hogy a harmadik oltások helyett, azokat ajánlják fel a COVAX-programon keresztül a nehéz helyzetű országoknak.

Az Egyesült Államokban egyébként sikerült már elérni 70 százalékos átoltottságot, bár nem július 4-re, ami a cél volt csak egy hónappal később.